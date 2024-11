Ricardo Peláez menosprecia a la selección de Honduras: “No son Alemania ni España

Fue cuando Peláez estalló y arremetió contra la Bicolor: “No me digas que Honduras nos va a dominar y nos va a llegar... No, no, no. Va ser un partido de una pelota parada, de un error, de choque, de un faul, un partido de esos sucios, de mucha. No necesitas un cuadro tirado atrás con doble contención. No son Alemania ni son España. Nos pueden ganar una pelota parada, un pelotazo, un rebote, un error”, lanzó el periodista.

Y es que a los mexicanos no les ha caído nada bien que Honduras los haya vencido y puesto contra las cuerdas en la pasada Nations League. Pero en el debate, Ricardo El Tuca Ferreti, entrenador y extécnico de la Selección mexicana que ahora analiza en ESPN, puso en su lugar a Peláez.

“Dices que Honduras no es Alemania, Francia, España, entonces, ¿México qué es? Tampoco tiene”, le cuestionó el Tuca Ferreti al exjugador Ricardo Peláez generando muchas risas de los panelistas en el programa Fútbol Picante.

La mesa entró en fuerte debate y fue cuando Javier Alarcón, reconocido periodista mexicano defendió y pidió respeto para Honduras porque también tiene sus cosas y afirmó que con el balón y en el Morazán, también hace fútbol.

“Yo si me acuerdo de la Selección de Honduras con la pelota, circulación y haciéndole daño a México, llegaban por los costados. Los tipos intentaban desde mediocampo llegar. Que no les salía, era otra cosa, pero hay que respetar a Honduras en su cancha”, remató Javier Alarcón, moderador.