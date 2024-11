Primitivo Maradiaga sobre el Honduras- México: “No podemos dar falsas expectativas”

¿Qué les tiemblen los pies? Eso tampoco lo he compartido, más jugando en México. Ha habido una evolución en el juego, acá lo que interesa es sacar el resultado, pero no se les da las herramientas necesarias para que sepan contra quién van a jugar. Que van a enfrentar a Raúl Jiménez, Edson Álvarez, saber sus argumentos, esas cosas no valoramos. Futbolísticamente tenemos una diferencia con México línea por línea.

Nosotros no podemos levantar falsas expectativas, tapar el sol con un dedo, cuando no tenemos un rendimiento que nos acerque a esa posibilidad, se puede dar, hay formas, pero lo miro muy complicado, México puede dar un buen resultado.

Soy realista que no tenemos un equipo que nos dé una garantía, no se va a contar con Kervin Arriaga o Choco Lozano, soy de los que pienso que no se debe depender de un “x” o “y” jugador, sino de la base de jugadores que cumplan con el técnico. A México lo veo diferente, tiene jugadores en ligas importantes, tienen una línea definida, vi los partidos que hicieron ante Valencia y Estados Unidos.

¿Cómo analiza la convocatoria de Arboleda?

Es un recurso que ha optado el profesor. Hay que simplemente aceptar. A mí no me gustan los jugadores naturalizados, pero es una decisión de él (Reinaldo Rueda).

¿Qué le dolió más, perder la clasificación al Mundial (Corea y Japón 2002) o las críticas posteriores?

Me dolió todo. En primera instancia la frustración de que se haya caído una posibilidad que participó en una Copa del Mundo como jugador o entrenador hondureño. En segunda instancia la frustración de jugadores, tenían una motivación porque si lo ganábamos estábamos en el Mundial. Y lo tercero, la frustración de ver a la gente frustrada.

A mí tocó ver caravanas de autos con gente adolorida, no con alegría de regresar. Lo otro es que forma parte de un rencor, en ningún momento me dejé manejar por ciertas personas que eran miembros de la Federación. La prensa general, quizá fueron de los que más obstáculos me pusieron, habían otros que querían que Honduras perdiera.

A mí me tenía sin cuidado, sí me dolió, yo no podía salir a la calle porque a mí me gritaban “mercenario”, “vendepatria”, un montón de cosas que calan, pero a mí lo que me dolió fue no haber cumplido mi sueño. Es falso que decían que a mí me tocó la mejor generación, a mí me tocó formarlos, nadie conocía a Rambo de León, Dani Turcios, esa Selección daba gusto verla jugar.