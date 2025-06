Ribéry responde a Cristiano Ronaldo sobre su opinión del Balón de Oro

Múnich, Alemania.

En medio de tantas declaraciones sobre quién debería ganar el Balón de Oro, el francés Franck Ribéry ha respondido a las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre el galardón.

En conferencia de prensa, el astro portugués habló sobre varios temas en relación a la final, y también expresó su opinión acerca de quién debería hacerse con el premio. "No hay algo que pueda decir quién merece ganar. Normalmente, en mi opinión, quien debería ganar es quien destaca y gana la Champions League. Pero, sinceramente, ya no me creo muchos los premios individuales, porque sé lo que pasa detrás.

"El niño tiene un gran potencial, eso no hay duda, pero tanto él como Mbappé, o el propio Dembélé, Vitinha y otros jugadores de España que están subiendo, pero los premios individuales son irrelevantes".

Las palabras de Ronaldo causaron gran revuelo alrededor del mundo, ya que, según él, los favoritos deben ser los campeones de la Liga de Campeones. En ese caso, el jugador favorito sería Ousmane Dembélé.