Reinaldo Rueda revela el sustituto de Luis Palma y se molesta por pregunta

La Selección de Honduras no tiene un mañana y el mes de octubre es clave para conocer si nuestra nación clasificará o no a la ronda de cuartos de final de la Nations League 2024-2025.

Adelantó que no llamará a otro futbolista para reemplazar la baja de Michaell Chirinos y se incomodó cuando le consultaron sobre la no convocatoria de Getsel Montes, jugador del Herediano.

Reinaldo Rueda , previo a partir a tierras del caribe, analizó a los próximos dos rivales de La H en la Nations League. Habló sobre la baja de Luis Palma , quien no fue convocado tras llegar a un acuerdo con Reinaldo Rueda.

¿Nos puede dar los motivos da la no convocatoria de Luis Palma?

Luis Palma ha tenido momentos difíciles después de su lesión desde el mes de febrero, en marzo no lo pudimos tener, creo que hizo una buena pretemporada, se recuperó, hizo algunos minutos de pretemporada. Después cuando inició el torneo en el último mes no ha tenido competencia.

De modo que es un riesgo alto para él cuando no está en su nivel y más cuando vamos a tener partidos difíciles. Contra Jamaica y Trinidad él tuvo muchos minutos, le dimos minutos para que volviera a figurar en su club, pero no tuvo competencia en los últimos juegos, esperamos se recupere y que podamos contar con él en la próxima fecha.

¿Michaell Chirinos no estará con Honduras, habrá otro llamado?

Lo de Michaell es que se hizo hoy la resonancia, no está para competir, de modo que se recupere bien, teníamos la ilusión de tener esa alternativa, es una molestia que tenía ese día, hoy se le hizo una resonancia, lo mejor es prevenir.

¿Ante la lesión de Chirinos, convocará a alguien más?

Lo he considerado, pero no voy a reemplazarlo, normalmente se convocan tres jugadores de más de los que se llaman oficialmente. No se haría también por temas de documentación: la vacuna de fiebre amarilla y VISA Waiver. Pero con estos jugadores esperamos salir con la nómina completa.

Detalles de los llamados de José Mario Pinto y Harold Fonseca

Es por todas las presentaciones que ha tenido Harold, ha venido en buen rendimiento, con buena secuencia de partidos. Luis no está, pero ahora está Harold.

Lo de José Mario es porque Luis (Palma) no está, tampoco está Chirinos. Ahora José Mario Pinto tiene esa posibilidad, no hay ninguna historia.