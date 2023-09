Reinaldo Rueda habla de su debut y la presencia de David Ruiz en la Selección

Lo que lo motivó a tomar a Honduras: “Lo que me motivó a asumir este desafío sigue siendo ese gran potencial que tiene el jugador hondureño, ese talento innato, la raza futbolera como siempre he dicho. He estado viendo y valorando jóvenes de gran futuro y quizá debemos de mejorar en muchos aspectos, el nivel de las canchas por ejemplo, dentro de Honduras, dentro de la Liga Nacional, que también ha mejorado algunas, pero que no es lo ideal ni la totalidad que se requiere.

Esto mejoraría el nivel del juego, el nivel competitivo de nuestro país y bueno ya lo que significa la responsabilidad nuestra como cuerpo técnico es que mejoremos ese nivel, es complejo, pero hay que trabajarlo en la cancha”.

Crecimiento de las demás selecciones: “Antes que preocuparnos hay que cuparnos de mejorar nosotros, indudablemente el fútbol es generacional, que hay federaciones, selecciones que han mantenido procesos estables y eso se refleja en el comportamiento en la cancha. Honduras desafortunadamente ha venido con mucha inestabilidad, no ha habido continuidad y eso afecta también el no logro de los mejores resultados y es uno de los factores que analicé bastante antes de asumir esta decisión de vivir y esa es la tarea que nos corresponde, ser conscientes del momento que está pasando Honduras, un momento difícil como selección, es bidireccional, lo que se vive en los clubes se refleja en la Selección y el equipo se nutre de lo que es la liga.

Al final nosotros como cuerpo técnico mostramos a nivel internacional, lo que es el día a día de los equipos, de los jugadores, aparte de los legionarios, algunos están internados para ser titulares en sus clubes, entonces es un factor que hay que tener presente”.

Ausencia de futbolistas de Marathón: “Tuve la oportunidad de convocar a varios jugadores de Marathón, pero es un ciclo que debe llevarse para lo que va a venir enseguida, tienen jugadores muy jóvenes y es un tema que valore. Mientras esos futbolistas hicieron su quinto partido, los demás jugadores de Motagua, Olimpia y Real España por competir en la Copa Centroamericana tienen nueve juegos, entonces en el momento de la convocatoria pesa mucho el rodaje.

Hubo futbolistas en Europa que en este momento solo han jugado dos partidos y por el bien de ellos, por el bien de la Selección, con la responsabilidad que tenemos ante Guatemala, Jamaica y Granada, considere este factor también. Hay jugadores que en el mismo Marathon siendo muy buenos no vienen siendo titulares, son jugadores que en su momento a Marathon se les va a volver a convocar. Hay admiración y respeto por el trabajo que viene realizado el profe Salomon Nazar para esos jóvenes que son de gran talento y quizá considere que frente a la actualidad, jugadores con nueve partidos de rodaje frente a ellos, algunos con cinco o dos, quizá era mejor esperar un momento oportuno para convocarlos”.