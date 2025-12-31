  1. Inicio
  2. · Deportes

Xabi Alonso lo sufre: Real Madrid pierde a su estrella y no jugaría la Supercopa

Nueva lesión en el Real Madrid y nueva baja que golpea los planes de Xabi Alonso.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2026 a las 08:40 -
  • Agencia EFE
Xabi Alonso lo sufre: Real Madrid pierde a su estrella y no jugaría la Supercopa

Xabi Alonso sigue teniendo problemas con las lesiones en la plantilla del Real Madrid.
Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha", con lo que queda "pendiente de evolución".

Informa el diario L'Équipe que Mbappé jugó los últimos partidos de LaLiga con molestias en su rodilla. No era algo grave ni que preocupara a los servicios médicos del Real Madrid, pero los resultados de este miércoles han preocupado al club y han decidido que lo mejor es parar.

L'Equipe agrega y confirma que el jugador estará al menos tres semanas de baja apartado de los terrenos de juego.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍA MBAPPÉ

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Betis en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa de España que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa de España, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Champions League el 20.

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Mbappé es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de LaLiga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias