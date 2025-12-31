Xabi Alonso lo sufre: Real Madrid pierde a su estrella y no jugaría la Supercopa

Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha", con lo que queda "pendiente de evolución".

Informa el diario L'Équipe que Mbappé jugó los últimos partidos de LaLiga con molestias en su rodilla. No era algo grave ni que preocupara a los servicios médicos del Real Madrid, pero los resultados de este miércoles han preocupado al club y han decidido que lo mejor es parar.