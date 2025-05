Real Madrid lo espera: Alexander Arnold se despide del Liverpool y deja mensaje

Londres, Inglaterra.

OFICIAL. El lateral inglés Trent Alexander-Arnold ha anunciado este lunes que no continuará en el Liverpool una vez culmine su contrato a final de temporada.

El jugador, que lleva más de veinte años en el club de Anfield, comunicó en redes sociales su intención de agotar su contrato, que vence el próximo 30 de junio, de manera que será libre de firmar con quien quiera, apuntando todos los focos al Real Madrid.

"Después de veinte años en el club, es la hora de confirmar que me iré al final de esta temporada", aseguró el defensa. "Esta es sin dudas la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos os habéis preguntado el motivo y os sentís frustrados de que no haya hablado de ello antes, pero mi intención siempre ha sido la de estar concentrado en el mejor interés del equipo, que era ganar la Premier League".