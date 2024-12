Real Madrid es campeón de la Copa Intercontinental tras barrer al Pachuca

Con el orgullo exhibido en todo su camino hasta la final, Pachuca saltó al partido de sus vidas sobrado de voluntad. Mordió arriba y logró desfigurar al Real Madrid en un arranque irregular. Repleto de imprecisiones en el pase, con dudas, pérdidas en campo propio y sin encontrar a sus jugadores de arriba. ‘Carletto’ fue con todo. Con su once más ofensivo. Mbappé tenía una cuenta pendiente con el Lusail Stadium y debía saldarla.

Ante la sorpresa de todos en un estadio mudo, las primeras acciones de peligro fueron del Pachuca. Courtois sacó una mano a un disparo lejano, con bote que lo complicó, de Luis Rodríguez, y sacó arriba un centro que se envenenó de Idrissi. Al Real Madrid le faltaba tensión. La misma que en Girona, donde no le pasó factura, o en Vallecas, donde recibió dos tantos que le acabaron costando el octavo pinchazo del curso.

El enfado de Ancelotti se calmó en cuanto su equipo dio sentido a la posesión y aumentó la velocidad. A un ritmo mayor comenzó a palparse la diferencia de calidad, aunque tardó 22 minutos en generar una acción de peligro. Un disparo de Rodrygo que acabó en córner ya era un aviso. El desgaste físico del Pachuca era mayor y con los minutos lo fue acusando. Aparecieron lo espacios.

Entre coberturas de Camavigna y carreras de Valverde, apareció la visión de Bellingham entre líneas. Vinícius, lanzado tras ser reconocido como el mejor jugador del 2024 en el The Best, ya explotaba su velocidad pegado a la izquierda. La primera acción de desequilibrio conectó al tridente para que comenzasen a tambalearse los ‘tuzos’. Rodrygo encontraba a Mbappé que no precisaba en su disparo.

Su revancha en el estadio donde se le escapó la final de un Mundial tras hacer un triplete, llegaría minutos más tarde. Tras el último intento de Pachuca de decantar la balanza a su lado y no jugar a remolque, como le tocó cuando apareció la calidad de Vini en una acción de altos quilates. Tras el pase al espacio de Bellingham, el brasileño regateó con clase la salida del portero y puso en bandeja el gol a Kylian. El decimotercero de la temporada. El segundo en la segunda final que disputa de blanco.