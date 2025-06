Real Madrid lo fichó por 10 millones, pero sorprende por lo que hizo con Messi

Madrid, España.

Además, Trent Alexander-Arnold habló sobre Messi: "¿El rival más complicado? Tiene que ser Messi, para mí. El mejor contra el que he jugado y el mejor en toda la historia del juego. ¿Maradona? Nunca vi a Maradona, así que no lo sé. No puedo imaginar a alguien mejor que él, mi cerebro no puede comprenderlo. No hay manera que alguien pueda ser mejor que él".

"Simplemente es una sensación diferente cuando juegas contra él que contra cualquier otro jugador. Siempre estás en alerta roja cuando la pelota está cerca de él. Creo que es muy raro para un jugador tener esa clase de sensación. Por esa razón, tengo que decir que él. Pienso que en muchos aspectos del juego es el mejor. Puede hacer prácticamente lo que quiera dentro de una cancha de fútbol. Por esa razón es el mejor", comentó sobre lo que es enfrentar a Leo Messi.

Horas después de completarse su contratación por el Real Madrid, el futbolista de la Selección de Inglaterra tomó una decisión que ha sorprendido todos respecto a la figura de Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.