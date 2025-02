Real Madrid en problemas: Liga de España denunciará al club madridista

Los clubes de la Liga Española están cansados de las acusaciones y presiones del Real Madrid a los árbitros. La entidad blanca lanzó un feroz comunicado tras lo ocurrido en la derrota frente al Espanyol (1-0) y esto ha terminado de desencadenar duros señalamientos contra el club.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló también este jueves que este organismo va a denunciar al Real Madrid por su carta de protesta contra el arbitraje, señaló que el club “está en contra de todo y quiere hacer daño a la competición”, al tiempo que dijo que “han perdido la cabeza”.

Asimismo, en declaraciones posteriores a la reunión mantenida entre LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y todos los clubes profesionales (a excepción del Real Madrid, que no quiso acudir), anunció que denunciarán al club que preside Florentino Pérez.

“Vamos a ver una denuncia si es al club, a quien firmó la carta, a la junta directiva... Estamos analizando a nivel jurídico, porque, evidentemente, este tipo de notas no se pueden consentir, porque hay falsedades en la misma nota, o medias verdades que lo que quieren es influir en unos temas que no pueden ser. No les queda más remedio que terminar haciendo esto. Han perdido la cabeza”, anunció Tebas.