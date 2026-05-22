Real Madrid confirma su salida: figura abandonará el club y lanzan comunicado

Madrid, España.

OFICIAL. El austríaco David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada, según anunció este viernes de forma oficial el club merengue a través de un comunicado publicado en su página web.

La baja del defensa se suma a la del primer capitán Dani Carvajal, que el pasado lunes anunció que no renovará su contrato, que finaliza al final de la presente campaña, y a la del entrenador Álvaro Arbeloa, que confirmó en la mañana de este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia ”, reza el comunicado.