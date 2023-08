Real Madrid: La tajante respuesta de Ancelotti sobre el fichaje de Mbappé

“Creo que la plantilla está cerrada y todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea, no lo sé, pero no tengo miedo de esto”, manifestó.

En el capítulo de salidas, Ancelotti no se mostró preocupado con los numerosos fichajes que se están realizando desde Arabia Saudí, aunque sí pidió que se regule el aspecto económico. Su mercado cerrará más tarde y existe el riesgo de perder un futbolista en septiembre.

-- KEPA CONFIRMADO --

La puesta de largo de Kepa Arrizabalaga como portero del Real Madrid se producirá este viernes en Balaídos, en el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, como desveló su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, en un partido que dijo será “especial” por la celebración del centenario del Celta de Vigo.

Tras ser suplente en su primera oportunidad de debutar, en Almería, con el gesto de Ancelotti al ucraniano Andriy Lunin manteniéndose en la titularidad después de haber dejado su puerta a cero en el estreno liguero de San Mamés, a Kepa le llega su día soñado.

“Sí, va a ser Kepa”, dijo breve y rotundo Ancelotti cuando fue preguntado por el titular en la portería madridista en Balaídos.

-- CASO RUBIALES --

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticó este jueves el comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso tras el Mundial femenino ganado por las españolas.

“Es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Pero Ancelotti dijo no querer opinar sobre si Rubiales debería dimitir, alegando que “hay órganos que deben decidir sobre este tema”.