Real Madrid no lo vio venir: Arbeloa pierde pieza clave y Benfica lo celebra

Madrid, España.

Real Madrid sufrió un golpe inesperado en las últimas horas con la lesión de un futbolista importante para Álvaro Arbeloa. Dean Huijsen tiene una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha, diagnosticada este viernes, por lo que no estará en el duelo contra Osasuna este sábado. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Pendiente de evolución", anunció el conjunto blanco.

De esta forma, el internacional español se une a las ausencias en la convocatoria para visitar a Osasuna este sábado del inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes. El juego es correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Española.

Parte médico de Huijsen. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2026

Huijsen sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le mantendrá una semana alejado de los terrenos de juego. El próximo partido del Real Madrid será el miércoles contra el Benfica, en la vuelta del playoff de la Champions League y el defensa es duda.. Una lista a la que vuelve Raúl Asencio, tras cumplir un partido de sanción en Champions contra el Benfica, por lo que el técnico Álvaro Arbeloa pierde a un central -Huijsen-, pero recupera a otro -Asencio- para el partido ante Osasuna en el estadio el Sadar.

Visita a Pamplona en la que el Real Madrid comenzará a defender el liderato de Liga Española que logró el pasado lunes, tras la derrota del Barcelona en casa del Girona (2-1), ante un rival que encadena cinco partidos consecutivos sin perder.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido ante Osasuna correspondiente a la 25ª Jornada de Liga la forman: