Otra vez borrado: Arbeloa lo deja fuera del partido del Real Madrid ante Espanyol

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa , entrenador del conjunto blanco, volvió a prescindir por motivos técnicos de Ceballos , que ya se ausentó en la anterior convocatoria del partido que su equipo empató 1-1 con el Betis en el estadio Benito Villamarín la pasada jornada.

Dani Ceballos , futbolista del Real Madrid , se quedó fuera de la lista de convocados por segunda jornada consecutiva y no estará en el choque que disputará su equipo este domingo frente al Espanyol en el RCDE Stadium, correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

En ninguna de las dos ruedas de prensa en las que Arbeloa ha podido explicar cuáles son las causas por las que no llama a Ceballos, el técnico blanco explicó las razones por las que no cuenta con su jugador.

En la última, la que ofreció a los medios de comunicación este sábado, habló de los códigos del vestuario cuando fue preguntado por la situación de Dani Ceballos: "No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró.

El resto de la convocatoria está marcada por las múltiples ausencias de jugadores lesionados. Por esa razón, no están Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, Arda Güler, Éder Militao y Dani Carvajal.

El Real Madrid, segundo en la clasificación, con 74 puntos, está obligado a ganar, después de que el Barcelona se impusiera este sábado al Osasuna (1-2) y alcanzase los 88 puntos, lo que podría darle este domingo el título.