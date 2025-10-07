Real España recibe ultimátum: Comisión le ordena pagar demanda a exfutbolista

San Pedro Sula, Honduras.

Real España enfrenta serias consecuencias deportivas si no cumple con una resolución emitida por el Tribunal Nacional Arbitral del Fútbol (TNAF) y ratificada por la Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en relación a una demanda interpuesta por el exfutbolista Ilce Barahona. Barahona presentó una denuncia a inicios de 2024, reclamando el pago de sueldos pendientes por un monto de 420 mil lempiras. El TNAF falló a favor del jugador, pero la directiva aurinegra apeló la decisión. Sin embargo, la Comisión de Apelaciones confirmó el veredicto original, ordenando al club sampedrano cumplir con el pago correspondiente. En caso de no hacerlo, el equipo será sancionado con la pérdida automática de los puntos obtenidos en los partidos oficiales a partir del lunes 6 de octubre (ayer), comenzando con el clásico sampedrano ante Marathón, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

“La Comisión resuelve aplicar por unanimidad las siguientes medidas: la pérdida o deducción de puntos en los próximos juegos hasta que se honre la obligación requerida. Asimismo, se le impone una multa de 3 mil lempiras por incumplimiento a la decisión del TNAF”, señala el comunicado oficial. Cabe mencionar que el próximo juego de Real España será ante Marathón, al finalizar la fecha FIFA de octubre. Si para entonces no han cancelado el pago al exfutbolista Ilce Barahona, perderán los puntos ante el Monstruo Verde, misma situación que sufrió Juticalpa FC ante el equipo de Pablo Lavallén en la jornada 2 del Apertura 2025. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISIÓN DE APELACIONES

"Admítase el escrito que antecede. Con instrucciones del pleno de esta Comisión de Apelación y en relación al incumplimiento de la resolución TNAF – 015 – 2025, emitida por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), la cual consiste en que el Club deportivo Real España F. C., afiliado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, proceda sin dilación a pagar a favor del jugador Ilce Fernando Barahona Castillo, la suma de Cuatrocientos Veinte Mil Lempiras (L. 420,000.00).- Esta Comisión de Apelación por unanimidad de sus miembros, acreditado el incumplimiento y siendo exigible la obligación, Resuelve aplicar las siguientes medidas: 1. La pérdida o deducción de puntos en los próximos juegos oficiales, hasta que honre la obligación requerida, sin cesión de puntos al rival.