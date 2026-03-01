Eddie Hernández rescata a un Real España con 10 y salva invicto ante Platense

San Pedro Sula, Honduras.

La Máquina de Jeaustin Campos , que llegó como puntera, sigue sin perder en el campeonato a pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 57 por expulsión de Franklin Flores y sufrió hasta el 90+7 para llevarse un punto de oro.

El invicto del líder se mantiene intacto. Real España rescató un emocionante empate 2-2 contra el Platense por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , en el estadio Morazán.

El arranque fue intenso. Apenas al minuto 6, Rubén García evitó el gol tras un cierre providencial ante Nixon Cruz , mientras que el guardameta Merlin Bonilla ya comenzaba a erigirse como figura al tapar frente a Devron García . Al 11’, Eddie Hernández sacó un zurdazo que obligó a Bonilla a volar y enviar al córner, avisando lo que vendría después.

La apertura del marcador llegó al 30'. Eddie Hernández, siempre oportuno, firmó el 1-0 para la visita y silenció momentáneamente el Morazán y llenó de felicidad a los suyos.

Sin embargo, Platense reaccionó con carácter y al 36' encontró el 1-1: tiro de esquina de Ofir Padilla, mala salida del portero Luis 'Buba' López y Eduardo Urbina, atento al rebote, remató de primera a las redes.

En la segunda mitad el duelo subió de revoluciones. Al 57', el partido cambió cuando Franklin Flores vio la roja directa tras un manotazo sobre Urbina, quien terminó sangrando, y el árbitro Darwin Cedillo no dudó en expulsarlo. Con uno menos, Real España tuvo que reacomodarse.

Platense aprovechó el momento anímico y al 66' logró el 2-1. Gran acción individual de Edwin Solani Solano por la banda, centro potente que Erick 'Yío' Puerto no alcanzó a conectar, pero el balón impactó en el pie izquierdo de Georgie Welcome frente al arco y terminó en el fondo.

Parecía que el líder perdería el invicto, pero reaccionó con orgullo. Al 71', centro preciso de Jhow Benavídez y Eddie Hernández apareció con un cabezazo imponente para el 2-2. Doblete del atacante aurinegro y partido nuevo.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta. 'Yío' Puerto desperdició dos ocasiones claras al 72', una debajo del arco que Jhow salvó en la línea y luego un cabezazo por encima.

Al 74', Ángel David Sayago conectó otro testarazo con sello de gol, pero Bonilla respondió con una atajada espectacular. Puerto volvió a fallar un mano a mano al 82’, volando el balón sobre el marco.

En el cierre, la tensión fue máxima. Al 90+6', Ilce Barahona cobró un tiro libre peligroso y 'Buba' López se vistió de héroe con un tapadón que sostuvo el empate. Un minuto después, el silbatazo final decretó el 2-2 definitivo.

Real España mantiene el liderato y su invicto, demostrando carácter para sobreponerse a la adversidad. Platense, por su parte, dejó escapar una oportunidad de oro, pero mostró argumentos para competirle de tú a tú al puntero en un auténtico partidazo en el Morazán.