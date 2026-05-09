Real España firma gran remontada ante Olimpia y aviva las triangulares

San Pedro Sula, Honduras.

Pero el fútbol es impredecible, y el primer mazazo para Olimpia llegó al 17'. Emmanuel Hernández, pilar defensivo de los merengues, se lesionó de forma tempranera y tuvo que dejar el campo. Entró Facundo Queiroz en su lugar, pero el cambio alteró el equilibrio. La máquina empezó a oler el empate, y al 24' una pelota perdida en el área casi termina en la red.

Desde el pitazo inicial, Olimpia salió con las garras afiladas. Apenas un minuto con siete segundos transcurrido, un jugadón por la derecha de Edwin Rodríguez dejó solo a Jorge Álvarez, quien cerró como un killer en el área y mandó la pelota a guardar. Golazo del León y silencio spulcral en el Morazán.

¡Increíble remontada del Real España ! La máquina aurinegra le dio la vuelta al marcador en un segundo tiempo brutal y con ello se llevó los tres puntos ante un Olimpia que arrancó con todo en este partido de la Jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026. El Viejo León pegó primero al minuto 1, pero la máquina, con un Jeaustin Campos que movió el banco a la perfección, controló el juego y lo dio vuelta con brutalidad.

El primer tiempo se cerró con drama. Al 45', José Mario Pinto soltó un bombazo colocado que parecía colarse, pero Buba López voló para sacarla en la línea. Real España resistía, pero Olimpia ya mordía con más ganas, acechando cada error. El descanso llegó con 1-0 para los visitantes, y Campos ya tramaba su jugada maestra.

El segundo tiempo fue un vendaval catedrático. Apenas al 49', penal a favor de la máquina: Elison Rivas sujetó a Eddie Hernández en el área, y Luis Mejía, tras revisar el FVS/VAR, no dudó. Eddie tomó el balón, engañó a Edrick Menjívar –quien se tiró a su izquierda– y la clavó por el centro. 1-1 se puso el partido y comenzó la locura...

Olimpia intentó reaccionar, pero Real España ya dominaba. Al 60', Roberto Osorto soltó un misil que iba al ángulo, pero Edrick Menjívar otra vez salvó con maestría. La máquina no perdonaba errores, y el ingreso de Eddie Hernández al inicio del complemento fue el diferencial: el killer desequilibró con su olfato y presencia física.

Llegó el minuto 71', y el delirio total. Eddie, en una jugada de antología, sirvió de tacón a Roberto Osorto –otro que brilló–, y el Conejito disparó raso para dejar petrificado a Menjívar y los aurinegros se ponían a ganar 2-1.

No conforme con eso, al 79' el Cañonero del Aguán quedó mano a mano con el guardameta capitalino tras un pase magistral de Jhow Benavídez, pero Menjívar dijo "acá mando yo" con una atajada espectacular. Fue un aviso: la máquina no se conformaba. Tres minutos después, al 82', Benavídez liquidó la contienda con un pase filtrado recibido y con una definición fría ante la salida del portero. ¡3-1 y un remontadón épico sellado!.

Olimpia, herido en su orgullo, apretó al 85' con presión alta buscando el segundo, pero la defensa sampedrana, bien plantada, no cedió ni un centímetro. Los blancos generaron chances, pero chocaron contra un muro liderado por Devron García y Daniel Aparicio. Real España controló los minutos finales con inteligencia, sabiendo sufrir.

Al final, 3-1 para un equipo sampedrano que le volvió a remontar un juego al Olimpia en el Morazán de forma consecutiva, en un partido que quedará en la memoria. La lesión de Hernández, el cambio genial de Campos y el recital de Eddie fueron los quiebres. Real España suma vital en las triangulares, mientras Olimpia debe recomponerse. ¡Qué noche en el Morazán!