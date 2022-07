¿Sigue o se marcha? Kevin Álvarez se pronuncia sobre su futuro en Real España

Un tema que ha tenido eco en las semanas previas al inicio del campeonato Apertura 2022-2023 en los aficionados aurinegros ha sido si continuarán o no dos de las figuras del Real España.

Los futbolistas de la Máquina que tienen un signo de interrogación en su futuro próximo son Luis ‘Buba’ López y Kevin Álvarez, que la directiva está haciendo todo lo posible para que se mantengan en el club.

En las gradas del estadio Rubén Deras Grupo OPSA se topó con el lateral derecho de 25 años que junto a algunos amigos miraban el partido amistoso entre el club sampedrano y el Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Álvarez reveló que lo que viene en su carrera futbolista hasta hoy es incierto, pero no deja de entrenar con Real España para mantenerse en forma.

“ Aún no sé si voy a continuar, pero estoy entrenando con normalidad con ellos para ver qué pasa. Si me toca irme me quiero ir de buena manera y si me toca quedarme estar en las mejores condiciones”., soltó el nacido en San Pedro Sula.

Y continuó: “ Mi prioridad en estos momentos es salir al extranjero. Aún los equipos no los sé porque es mi representante y la junta directiva que manejan esa situación”.

Para Kevin Álvarez volver al extranjero sería una revancha luego no su poca regularidad con el IFK Norrkoping de Suecia.

“Creo que todo jugador tiene esa mentalidad de jugar en el exterior y con esa mentalidad vine a Honduras y creo que hice un buen torneo para merecerme esa oportunidad”, acotó el exOlimpia.

Kevin habló del buen campeonato que desempeñó en el Clausura 2022. “Todo el que trabaja al final tiene su recompensa y esa fue la mía. El buen trabajo que hice durante el campeonato fue notorio y espero seguir en esa brecha”.

Además nos contó que pudo haber jugado el amistoso de este domingo, pero una lesión lo privó de practicar fútbol. “Sí, tuve un problema en tobillo derecho el viernes y estamos recuperándonos”, cerró.