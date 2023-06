‘Palomo’ Rodríguez ficha a mundialista y revela futuro de ‘Buba’ López

Una vez consultado por las próximas bajas y altas del Real España para el Torneo Apertura 2023, fue muy sincero al decir que tiene que analizar varias situaciones. “Yo siempre soy de visualizar lo que tenemos, lo que hay, porque hay un tema de contrato también que es el tema económico, que no solo es rescindir y cambiar figuritas, sino que hay un compromiso y nosotros por más que no querramos a determinado jugador o que quiéramos a otros con otras características, siempre dependemos con la parte económica”, dijo.

“Dentro de la exptructura de trabajo, ahora vengo con otro profe, que trae la experiencia de haber vivido en Honduras, de formar parte de un proceso exitoso que culminó con la ida al Mundial de Brasil 2014, como el profe Carlos Gutiérrez que siempre fue la idea de venir con él a trabajar. La primera parte del año me acompañó Giancarlo Martino y ahora me acompaña Marcelo Cataldo como asistente técnico, estoy contento porque vengo más arropado y con la experiencia del torneo pasado”, expresó.

“Pero nosotros estamos bien como estamos. Queremos ser selectivos con las bajas y las altas. Siempre pensando en lo mejor para el club, la primera pregunta es si el jugador quiere continuar en el equipo, jugador que no quiera continuar es muy difícil que continúe, más allá de lo económico”, arguyó.

‘BUBA‘ QUIERE CAMBIAR DE AIRES

El tema de Luis ‘Buba‘ López lo tiene pensando ya que el seleccionado nacional le exteriorizó querer cambiar de equipo. “Es un tema, por lo que tengo entendido, siempre se da con Luis López en los periodos de pases. Yo le manifesté que lo quería en el equipo y él me dijo que está buscando un cambio de aire afuera, yo sinceramente para afuera le di el ok, para dentro no me gustaría ver a Luis en otro equipo sinceramente, lo quiero ver conmigo, aparte de que fue excompañero es una persona que aprecio mucho como Jhow”.

“Pero como dije, no alcanza con que uno lo quiera, si el jugador no está conforme o al cien con el equipo, no alcanza con que llegue a un acuerdo económico. A Luis le manifesté que por más que yo lo quiera, él tiene que poner de él si quiere o no estar en el club”, dijo de forma tajante.