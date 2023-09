La reacción de César Vigevani tras el empate de Motagua ante CAI

El entrenador del Motagua , el argentino César Vigevani, fue muy claro tras empatar 1-1 contra el CAI que el resultado obtenido en el juego de ida no cambia la planificación que tenían para cerrar la llave de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

"No veo porqué no tenemos chance de clasificar cuando la llave está abierta. Siempre ibámos a ir a buscar ese gol. A Panamá vamos a ir a clasificar, así que el hincha de Motagua que quería un triunfo, como nosotros, que no pierda ni un mínimo de esperanza, el equipo lo entregó todo", declaró el estratega de los azules en conferencia de prensa.

"El mejor momento nuestro fue cuando tuvimos dos situaciones claras en el segundo tiempo, de allí viene el gol de ellos con un disparo desde fuera del área que pega en un jugador nuestro y entra, creo que estábamos en el mejor momento del partido. Lamentablemente son llaves muy cerradas, pudimos haber hecho el segundo gol, pero recibimos ese golpe", agregó.

Vigevani enfatizó que el plan del Motagua siempre era ganar el partido en territorio canalero. El DT insiste en que la eliminatoria está abierta para la clasificación.

"Si el hincha de Motagua no está ilusionado, sería una locura porque en Panamá se va a jugar el partido en una cancha muy grande, estadio a puerta cerrada, no vamos ninguna presión de la afición. La llave está abierta, se lo acabo de decir a los jugadores y aunque hubieramos ganado 1-0 seguiría abierta, no iríamos a cuidar un 1-0 y ahora tenemos que salir a buscar ese gol que nos ponga de vuelta en la llave. Tenemos que recuperar algunos muchachos que sintieron la seguidilla de partidos", dijo.