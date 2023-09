Copa Centroamericana: El mensaje de Vigevani a los jugadores del Motagua

”Es un equipo muy bien trabajado, un rival duro y regular, juegan muy bien al contragolpe, pero nosotros no cambiaremos nuestra idea”, dijo el estratega de los azules al ser consultado si le preocupa el estilo ofensivo que práctica el club canalero.

Para este partido el Motagua no contará con tres hombres importantes de la zaga defensiva y ha recuperado al atacante Yeison Mejía tras su lesión. La cita es a las 8 pm en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Llega el Motagua en su mejor momento a este partido?

En cada microciclo que tenemos de tres a cuatro días lo aprovechamos a full para seguir consolidando nuestra idea y trabajar en lo que nos falta. Llegamos a este partido en un buen momento y trataremos de consolidarlo mañana. Es un buen momento porque la victoria de los otros días nos ha servido mucho en lo anímico, los jugadores trabajan con otro ánimo. También vamos recuperando jugadores lesionados.

¿Qué bajas tienen?

Marcelo Pereira, más allá que sufre una contractura, no puede jugar este partido porque debe una fecha de suspensión. Kevin Álvarez todavía no está recuperado, su lesión se ha prolongado más del tiempo que uno pensaba, tanto él como (Riky) Zapata. El resto del plantel está en condiciones.

Sensaciones previo a su debut en Concacaf

Es mi primera vez en este tipo de llaves en un torneo internacional, me había tocado dirigir en Copa Libertadores, pero no en estas competencias, por lo que genera mucha expectativa y también con el hincha. Todo sabemos lo que significa esto para la institución, le da prestigio al club y jugadores, es una vitrina más. Los jugadores lo toman como la primera final que tendremos. Me genera mucha motivación este tipo de partidos por todo lo que representa.

¿Qué conoce del CAI?

Al rival lo hemos seguido bastante tanto en Copa Centroamericana y en el torneo local. Es un equipo que tiene una idea clara, está bien trabajado, logrado buenos resultados en ambas competencias a pesar de perder el último partido pero es un equipo muy regular. Tras el juego ante Victoria hemos hecho mucho énfasis en este partido, planificando el partido sabiendo las debilidades y fortalezas del rival.

¿Cuáles son las claves para la victoria?

Hay que ser muy inteligentes, son llaves de 180 minutos, no hay que entrar en desesperación, hay que saber manejar los tiempos y momentos del partidos, son eliminatorias muy estratégicas y partidos que se abren por pequeños detalles. Nosotros estamos pensado en la llave global, planificando sacar ventaja ganar el partido de mañana, siendo nuestro primer objetivo y después trabajar en la revancha. Mañana no se define la llave, le he dicho a los jugadores que no entren en ansiedad pensando en que se terminaría la llave en este partido.

¿Le preocupa que el CAI juega al contragolpe así como en el empate que le sacó al Olimpia?

No conozco un equipo que sea muy eficaz ofensivamente si no tiene un orden defensivo. Para atacar bien hay que saber defender y en eso hemos hecho hincapié para que nos agarren bien defensivamente en los contragolpes, estando sólidos y transmitiendo confianza en la defensa. Independiente es un rival que sabe manejar bien las transiciones y tiene jugadores rápidos, futbolistas que aceleran en el espacio, son determinantes, pasó acá cuando vinieron a jugar contra Olimpia, por lo que hemos trabajado mucho en nuestro aspecto. Nuestra idea no la vamos a cambiar, es la identidad que a mi me gusta para mis equipos y creo que tengo jugadores para hacerlo, ellos están convencidos con esta idea. Jugaremos contra un equipo que no podemos darle espacios para las transiciones.

¿Cómo conllevan los jugadores la presión para esta eliminatoria?

Una institución como Motagua, todo lo que enfrenta, hasta en un amistoso, tiene la obligación de ganar, por lo que no creo que haya presión ya que el jugador, desde el momento que viene a este club, sabe que las exigencias son otras y debe tener esta disposición. No veo presión, miro al grupo tranquilo en ese aspecto.

Sí, es una llave larga, por lo que no debemos entrar en desesperación. ¿Sacar una ventaja mayor? No pensamos en tener que hacer dos o tres goles, lo primero es ganar. Enfrentaremos a un rival duro, muy bien trabajado, por lo que la misión inicial es la victoria, lo que nos dará tranquilidad para el juego de vuelta.