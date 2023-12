Exclusiva: Ramiro Rocca revela el motivo de su salida de Real España

Hace unos días me comunicó mi representante que Elías Burbara había hablado con él y le dijo que cuerpo técnico había notificado que ya no iban a contar con mis servicios, así que tranquilo, a esperar lo que viene.

Diario LA PRENSA sostuvo una entrevista exclusiva con el killer argentino previo a su viaje y explicó cómo se dio su salida del equipo, algo que no lo sorprendió, además reveló porque Real España no pudo carburar, a pesar de tener un buen plantel.

Son momentos del fútbol que no se pueden concretar. Tuvimos tres entrenadores en un torneo y no es fácil adaptarse a tantos esquemas o ideas de diferentes técnicos. Nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor, pero no se pudo.

Yo era uno de los jugadores más grandes del plantel, uno de los referentes, y por eso debía tomar acciones en beneficio de mis compañeros y por ahí se desgastaron algunas situaciones, pero ya no me interesa. Yo estoy muy tranquilo y agradecido con las muestras de cariño de la gente.

Estoy tranquilo. No me presiono con eso ni con nada. En un equipo juegan 20 jugadores y nosotros nos quedamos en la puerta. Aquí perdimos contra grandes clubes y me quedo con esa espina.

A pesar de que eres un goleador con grandes números no lo has traducido con un campeonato, ¿te presiona eso?

No. Siempre di lo máximo y por eso la afición del Real España me mostró su cariño. Los voy a llevar en mi corazón siempre.

¿Había enemistades entre los jugadores?

Con nosotros no pasaba. Hay momentos que cuando las cosas no salen el ambiente no es bueno, pero ya a la magnitud de enemistades, nada que ver.

¿Tu tomabas la batuta cuando se presentaban caos de indisciplina en el club?

Sí, pero tranquilo siempre se hablaba. Nunca se sobrepasó un caso de esos. Se hablaba y se solucionaba.

¿Cómo va el tema de las ofertas?

Por el momento no hay nada concreto. Todo es rumores. Me voy a mi casa a comer asados y a pasarla bien.

¿Es cierto que Olimpia está interesado en vos?

A mí no me ha llegado nada. Yo esto desempleado, así que puedo escuchar ofertas.

¿Crees que estos son tus últimos momentos en Honduras?

Es que no sé qué puede pasar porque yo en lo físico me siento muy bien. Me siento en plenitud para jugar unos dos años más. Estoy a disposición a ver que sale. Yo tengo que trabajar y no le cierro las puertas a nadie.