¿Habló con Rueda? Rougier explica por qué sueña con representar a Honduras

Una vez finalizado el encuentro, el portero argentino-hondureño dio sus valoraciones sobre el pase a la siguiente ronda, habló de la vuelta de Diego Vázquez al banquillo y fue consultado sobre la posibilidad de ir a la Bicolor. ¿Ya platicó con el profesor Reinaldo Rueda?

Sufrido pase a semis

“Carlitos (Argueta) hoy sacó la capa, se puso el traje en esa última, y nos dio ese respiro, ellos también me dieron confianza, me voy contento, la gente no se desesperó, me gustó el aliento, llegó bastante gente al estadio para ser un domingo en la noche, ellos nos empuja mucho”.

Corrigió su error

“Para llegar acá hubo un gran esfuerzo del equipo, volvimos a remontar un partido como nos pasó en Olancho con un hombre menos, volvimos a mostrar carácter y contento por echarles la mano también”.

Su festejo tras los penales

“Siempre soñé con festejar como en el Premier, tirarme arrodillado pero nunca tenía la cancha, antes me pelaba las rodillas (risas), además por esa esquina estaba mi esposa y mi hijo que andaba como loco siempre, es un poquito para ellos que siempre me aguantan”.

Jugar para la Selección de Honduras

”Lo dije un montón de veces, sería un sueño estar en la Selección de Honduras, y no solo por lo futbolístico, sino por el hecho que me han acogido muy bien, me han respetado mucho a mí y a mi familia, tengo a mi hijo que ha vivido más aquí que en Argentina, hay un montón de cosas por las que me gustaría estar, pero soy respetuoso como siempre, hay un cuerpo técnico que decide, en su momento estuvo Diego que tuvo intenciones. Las decisiones que tome este cuerpo técnico las voy a respetar, tienen sus argumentos, sus gustos y seguramente las elecciones que hagan serán para el bien de la Selección. No he tenido la posibilidad de hablar con Reinaldo Rueda”.

Regreso de Diego

“Diego es de la casa, ganó como jugador y técnico, el hombre conoce hasta las hojas de los árboles en el club, no solo genera algo en nosotros, sino también en los utileros, en la gente que trabaja en el predio, esa energía que se empieza a mover que también impulsa a la gente que hoy mostró una paciencia diferente”.