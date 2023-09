“Yo sí quiero que venga, no tengo ningún problema con Mbappé”

El tenista español Rafa Nadal, hincha confeso del Real Madrid, admitió este lunes que le gustaría que el delantero del PSG Kylian Mbappé acabara recalando en el equipo merengue.

“Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta, ¿a quién no le gusta?”, dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+, rechazando que pueda sentir resquemor por que no haya fichado por el club blanco.