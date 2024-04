Nadal y su sorpresiva confesión: “El cuerpo no me deja”

Nada le sale a Rafael Nadal como tenía previsto. Los anuncios de renuncia de un nuevo torneo, pocos días antes de su puesta en marcha son algo recurrente, aya habitual en el jugador balear que acaba de anunciar su ausencia del Masters 1000 de Montecarlo , un evento que ha conquistado once veces.

Pero la baja en el evento del Principado de este 2024 empieza a recordar, lamentablemente, el desierto competitivo en el que se vio involucrado hace un año, cuando se lesionó en el Abierto de Australia del 2023, en el partido de segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después, detectada una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, empezó a tachar de su calendario, uno tras otro, torneos como el de Doha, Indian Wells, Barcelona y los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

El balear, de 37 años, optó por asumir la realidad a la que le abocaba su cuerpo y en una multitudinaria rueda de prensa advirtió de que el final de su carrera estaba cerca. Fue en mayo pasado cuando indicó que el curso había terminado para él y que su intención era volver a estar sano. Mirar de un tirón hacia este 2024, al que consideró como el último como profesional, con Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024 como grandes retos, como escenarios aparentemente perfectos para un obligado colofón.

Pero nada le sale a Nadal como tenía previsto. Las imágenes y los videos de su preparación, de su retorno a las pistas, de su exigida puesta a punto son aire fresco para el seguidor que se aferra a su permanencia, que se niega a su adiós. El balear se ejercitaba con aparente normalidad en su academia. Sobre tierra. Pero la falta de información sobre un traslado a Montecarlo generaba dudas, levantaba sospechas.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, indicó sin rodeos Nadal del que se apuntaba, recientemente, una dolencia en la espalda que dejaba en el aire su puesta en escena en los primeros eventos de tierra.