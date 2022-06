Pese a no llegar como máximo favorito al título este año, una fractura de costillas en marzo y sus problemas crónicos en el pie izquierdo le habían impedido prepararse adecuadamente, Nadal no dio opción alguna a un Ruud que jugaba su primera final de Grand Slam, nada fácil además hacerlo en el ‘jardín’ del español.

Pese a sus problemas físicos que en algunos momentos de su carrera, incluida esta quincena en París, han provocado rumores sobre una retirada, Nadal lanzó un mensaje a sus fans: “Volver a ser competitivo una vez más, después de lo que he pasado es increíble. No sé que pasará en el futuro, pero continuaré luchando para seguir el mayor tiempo posible”.

- Rey absoluto de la arcilla -

Nadal, que afrontaba su 30ª final de Grand Slam, salió dispuesto a no dejar disfrutar del momento a Ruud, que nunca se había visto en semejante situación. Ganó fácilmente el primer juego y provocó el primer ‘break’ en el segundo con un tenis rayando la perfección.

Y cortó rápidamente cualquier conato de reacción del noruego, como cuando perdió el servicio en el tercer juego, más por deméritos suyos (hizo dos doble faltas), que por méritos de Ruud, para recuperar el quiebre inmediatamente y cerrar el primer parcial en 48 minutos (6-3).

Pasados los nervios del inicio, Ruud comenzó a soltar el brazo en el segundo parcial, aguantar los peloteos a Nadal y aprovechar la ocasión para ponerse con ventaja (1-3) con un ‘break’ que el español cedió con otra doble falta.

Pero Nadal volvió a subir su nivel de tenis y ganó cinco juegos consecutivos para ganar el segundo parcial, otra vez por 6-3, y quedar a un solo set del título.

Y la tercera manga no tuvo historia (6-0). Nadal se sabía campeón y a Ruud, el jugador con más victorias en arcilla en las dos últimas temporadas, no le quedó otro remedio que reconocer que ‘rey de la tierra batida’ solo hay uno. Sin discusión.

“¡Felicidades Rafa. Es tu 14º título aquí, tu 22º Grand Slam. Me he dado cuenta de lo que es jugar contra ti una final aquí, no he sido el primero en sufrirlo”, bromeó Ruud al recibir su trofeo de subcampeón.