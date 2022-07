Recién saliendo del Aeropuerto de Palmerola, el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, atendió a los medios para hablar sobre la situación actual del conjunto merengue.

El León de Pedro Troglio se encuentra en pretemporada en Estados Unidos donde ha ganado tres de sus cinco partidos, siendo ante un combinado de Savannah y ante el Municipal de Guatemala. Ante Comunicaciones empató y luego perdió.

Villeda Ferrari brindó sus valoraciones respecto a lo presentado previo al inicio del Apertura 2022 el próximo 30 de julio, así como los objetivos trazados y el lugar donde jugará el club tras las remodelaciones del estadio Nacional.

LO QUE DIJO

Pretemporada

Estamos contentos porque se ha aprovechado bastante bien las canchas y los trabajos del entrenador Pedro Troglio. Ha sido una instancia importante. Este lunes llega Olimpia a Miami para su partido del viernes ante Miami United; el sábado el club regresará a Honduras.

No he podido estar en los juegos, pues he andado en viaje personales, pero a través de transmisiones los hemos visto. Poco a poco va saliendo lo que ha sido una pretemporada completa: difícil, el trabajo físico es fuerte y el técnico ha probado varias alineaciones para darle ritmo a los jugadores. Todo eso hace ver diferente a lo que veremos con el once titular en el torneo.

¿A qué apunta Olimpia en el torneo?

A ganar de la Liga Nacional y Liga Concacaf, como siempre, tratar de ganar el torneo que dispute y este año no será la excepción. La prioridad, y en la personal, son los títulos. Nos gustaría ganar el último torneo de Concacaf League (con el formato actual), así como lo hicimos con el primero. Nos motiva poder ser el único equipo en ganar este campeonato internacional en dos ocasiones. Estamos esperando a nuestro rival entre Municipal y Cobán Imperial.

¿Habrán más fichajes?

Se ha definido el plantel. Estuvimos viendo la posibilidad de buscar un lateral izquierdo extranjero, pero no ha sido fácil. Estamos contentos con el rendimiento de Josman Figueroa en esa posición, el profesor ha trabajo con él en su parte defensiva y dará la lucha con el ‘Mango’ Sánchez. Jorge Benguché terminó contrato con Cerro Largo y se incorporará al equipo el sábado cuando lleguen al país.

El buen momento de Yan Maciel

Las expectativas son altas tras lo mostrado y su rendimiento nos satisface. Desde el momento que decidimos contratarlo sabíamos que era un jugador con muy bien pie, con posibilidades de anotar. Hizo dos buenas temporadas en el Águila, era lo que esperábamos. Queremos que continúe con ese mismo ritmo y que aporte lo más que pueda para lograr los objetivos colectivos.

La remodelación del estadio Nacional

Lástima que se ha tardado mucho, pero esperamos que sea una realidad lo que se ha prometido.

¿Jugarán la primera vuelta en Tegucigalpa?

No está confirmado. Hay probabilidades que Olimpia y Motagua jueguen en otros estadios como en Danlí, San Pedro Sula y Comayagua, dependiendo cómo estén las canchas.

Hasta el momento es difícil que se juegue en Tegucigalpa por varias situaciones relacionadas con las condiciones bajo las que se alquila el estadio, esto podría cambiar, pero lo más probable es que se jueguen fuera. Los juegos de Concacaf serán en San Pedro Sula.