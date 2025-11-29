Manchester City triunfa y acecha al Arsenal: tabla de posiciones Premier League

Mánchester, Inglaterra.

Con el Manchester City a punto de dejarse dos puntos vitales en la lucha por la Premier League, después de que el Leeds United le igualara un 2-0, Phil Foden apareció como un salvavidas y dio la victoria al equipo de Pep Guardiola (3-2).

El futbolista inglés, que había marcado el primer gol a los 59 segundos, selló el triunfo con otro tanto en el tiempo añadido y mantiene a los de Guardiola en la pelea por el título.

En un contexto en el que se habla mucho de la ‘Haaland dependencia’ de este equipo, fue Phil Foden, necesitado de una reivindicación de este estilo, el que dio la cara por el City. El ’47’ abrió el camino del triunfo a los 59 segundos con el tanto más tempranero de esta temporada. En una buena combinación entre Bernardo Silva y Matheus Nunes, el inglés se adelantó a Erling para convertir el centro de Nunes en gol con ayuda del larguero.

El rápido 1-0 unido al 2-0 que llegó antes de la media hora, al aprovechar Josko Gvardiol un pobre blocaje de Lucas Perri en un córner. El croata, que no cayó en fuera de juego por milímetros, empujó la pelota a un metro de la línea de gol y puso al City rumbo a un triunfo rutinario.

Hasta que llegó el descanso y Daniel Farke dio un giro de guion. Se deshizo de sus extremos, Dan James y Wilfried Gnonto, y puso a un central y a Dominic Calvert-Lewin, que se transformó en la herramienta vital para la remontada de los ‘Whites’. El delantero inglés, caído en desgracia por las lesiones en los últimos años, recortó distancias en un grosero error de Matheus Nunes, que en lugar de despejar delante de él decidió regalar la pelota en boca de gol, y fue después el que provocó el penalti del 2-2.