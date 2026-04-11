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El desconocido goleador que amenaza a Haaland con destronarlo en Premier League

Igor Thiago acecha a Haaland en la tabla de goleadores de la Premier League tras su doblete con el Brentford ante Everton.

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 10:29 -
  • Agencia EFE
El desconocido goleador que amenaza a Haaland con destronarlo en Premier League

Erling Haaland es acechado por un goleador sudamericano en la tabla de goleo de la Premier League.
Londres, Inglaterra.

El brasileño Igor Thiago anotó un doblete en el empate del Brentford contra el Everton (2-2) y suma 21 goles en esta Premier League 2025-2026, a solo uno de distancia del Bota de Oro, Erling Haaland, líder de la tabla de goleadores de Inglaterra.

El internacional brasileño, que marcó su primer gol con la Selección de Brasil en el pasado amistoso contra Croacia, continuó con su buena racha goleadora y marcó un doblete este sábado, aunque a su equipo se le escapó la victoria en el tiempo de descuento.

Thiago hizo el primero desde los once metros después de que Jordan Pickford derribara en el uno para uno a Kevin Schade y, pese a que empató Beto con un certero cabezazo, puso al Brentford en el camino de la victoria en los minutos finales con un toque de suerte.

El delantero se cruzó en un disparo con el exterior de Michael Kayode y tocó lo suficiente la pelota para despistar a Pickford.

Igor Thiago celebrando uno de sus goles con el Brentford ante Everton.

Igor Thiago celebrando uno de sus goles con el Brentford ante Everton.

 (FOTO: @BrentfordFC)

Ese ha sido su gol número 21 de la temporada, solo uno por detrás de Haaland en la lucha por la Bota de Oro de la Premier League Su mejor curso goleador hasta este año había sido la 2023-2024 con el Brujas belga en la que marcó 18 goles en liga.

Cuando el Brentford ya casi saboreaba los tres puntos, Kiernan Dewsbury-Hall rescató un empate para el Everton en el minuto 91 al cruzar un balón suelto dentro del área pequeña

Con 47 puntos tanto Brentford como Everton, llegarán a las jornadas finales de Premier con la clasificación europea en juego.

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Agencia EFE
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