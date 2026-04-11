El desconocido goleador que amenaza a Haaland con destronarlo en Premier League

Londres, Inglaterra.

El brasileño Igor Thiago anotó un doblete en el empate del Brentford contra el Everton (2-2) y suma 21 goles en esta Premier League 2025-2026, a solo uno de distancia del Bota de Oro, Erling Haaland, líder de la tabla de goleadores de Inglaterra.

El internacional brasileño, que marcó su primer gol con la Selección de Brasil en el pasado amistoso contra Croacia, continuó con su buena racha goleadora y marcó un doblete este sábado, aunque a su equipo se le escapó la victoria en el tiempo de descuento.

Thiago hizo el primero desde los once metros después de que Jordan Pickford derribara en el uno para uno a Kevin Schade y, pese a que empató Beto con un certero cabezazo, puso al Brentford en el camino de la victoria en los minutos finales con un toque de suerte.

El delantero se cruzó en un disparo con el exterior de Michael Kayode y tocó lo suficiente la pelota para despistar a Pickford.