¿Tu inversión es segura? Realiza este test y descubre si hay señales de riesgo

San Pedro Sula, Honduras

En medio de la búsqueda de ingresos adicionales, cada vez son más comunes las ofertas de inversión que prometen ganancias rápidas y seguras en Honduras. Este tipo de mensajes suele generar confianza inmediata, pero esa combinación "alto rendimiento con poco riesgo" es una de las señales más frecuentes de alerta.

Casos como el Koriun, Goarbit, Unifín, entre otras, se presentaron como oportunidades exclusivas, con ganancias rápidas y seguras, y supuestamente generaban interés inmediato. Todas estas plataformas colapsaron, pero desde el inicio compartían los mismos indicios de fraude y estafa: no explican con claridad comprobada de dónde provenían las ganancias o dependían de sumar nuevos participantes para sostenerse, lo que se conoce como esquema piramidal.

En contraste, una inversión legítima detalla sus riesgos, condiciones y el origen de su rentabilidad, además de contar con respaldo y documentación verificable. Estas entidades financieras son reguladas y no garantizan resultados fijos, lo que permite al usuario analizar la información antes de decidir.

Antes de tomar una decisión, verificar y pedir información es clave. A continuación, puedes revisar un test interactivo que te ayudará a identificar señales de alerta. Su uso es orientativo y educativo: