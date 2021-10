¡Polémica! Melissa Pastrana y la Comisión de Arbitraje, a fuego cruzado

Mediante conferencia de prensa, las autoridades de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) negaron cualquier acto discriminatorio o marginamiento a la internacional árbitra hondureña Melissa Borjas Pastrana, quien no es nombrada para dirigir partidos del Torneo Apertura 2021.

“No he sido tomada en cuenta, no sé los motivos, pero yo no pido explicaciones y me mantengo trabajando”, dijo en entrevista a 47 TV la árbitra.

Borjas Pastrana se mostró incómoda, ya que no es tomada en cuenta para pitar en el presente campeonato. “A estas alturas de mi carrera es cuando más discriminada me he sentido, más marginada, frustrada y desmotivada, pero al final lo que me sigue manteniendo en pie es esa fortaleza que Dios me da día tras día y mi familia”, agregó.

Contrario a lo que vive en la Liga Nacional, la sílbante sí considerada por la Comisión de Arbitraje de la FIFA a nivel internacional. Pastrana estará presente del 20 al 28 de octubre en tres juegos amistosos que se disputarán en Estados Unidos.