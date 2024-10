Pogba sorprende al elegir equipo: “Estoy dispuesto a renunciar a parte del sueldo”

Turín, Italia.

El francés Paul Pogba, jugador de la Juventus de Turín que podrá volver a jugar en marzo después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le redujera su sanción por dopaje, aseguró que está dispuesto a “renunciar a parte del sueldo” para vestirse de nuevo con la camiseta de la ‘Juve’. Pogba rompió este miércoles su silencio y apagó cualquier tipo de duda sobre sus deseos. Mientras que las declaraciones de la directiva y del técnico del club turinés alejaban el futuro del galo de la ‘Vecchia Signora’, sus palabras van en la dirección contraria. “Seré un nuevo Pogba: más hambriento, más sabio y más fuerte. Este año me he entrenado solo con los preparadores y estoy listo para volver a la normalidad en 2025. Sólo tengo un deseo: jugar al fútbol”, dijo en ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Estoy dispuesto a renunciar incluso a parte del sueldo para volver a jugar con la ‘Juve’. Quiero volver. Hoy es imposible verme con otra camiseta”, añadió. En estos momentos el jugador percibe el salario mínimo posible, unos 2.000 euros al mes, por lo que si vuelve a la actividad, Juventus deberá volver a pagar un sueldo millonario. El galo todavía no ha podido hablar con nadie de la directiva de su club por motivos legales. Tampoco con Thiago Motta, el nuevo técnico. “Hablará el terreno de juego y luego Thiago Motta juzgará con sus propios ojos, basándose en lo que vea. Hablar es bonito, pero yo quiero jugar y tanto en la ‘Juve’ y en Francia quiero ser el mejor”, apuntó. Aunque no le faltó cariño por parte del vestuario: “Nunca me ha faltado el cariño de la afición. Muchos compañeros del pasado y del presente siempre me han apoyado. Cuadrado me llamaba cada dos días y siempre me hacía reír. Dybala me envió muchos mensajes. Y luego Vlahovic, McKennie, Weah, Kean... No esperaba tantos, también porque todos tenemos nuestros propios problemas en la vida cotidiana”. El ‘Pulpo’ recibió en septiembre de 2023 una sanción de 4 años por dopaje que pareció acabar con su carrera.

Sin embargo, el TAS le redujo la sanción basando su decisión en las evidencias y argumentos legales aportados por Pogba sobre la ingesta de DHEA, sustancia por la que dio positivo, ya que no la consumió de manera intencionada y su resultado adverso fue consecuencia de tomar erróneamente un suplemento que le había recetado un médico en Florida. “El error fue no mirar lo que me daba un profesional. Repito: un profesional. Como muchos jugadores tengo un chef personal, un entrenador y un fisioterapeuta, siempre ha sido así. No es cuestión de leer mejor la etiqueta, me la dio un profesional ajeno al club. Pero no volveré a hacer lo mismo, eso está claro”, explicó.