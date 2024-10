Abogada de Mbappé se hace curiosa pregunta tras grave acusación

Una de las abogadas de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, se preguntó este miércoles si el jugador está siendo víctima de una “trampa” por la mediatización en tiempo real de una investigación en Suecia por una supuesta violación.

“Cuando se presenta una denuncia tan grave, y los medios de comunicación se hacen eco de ella en tiempo real, cuando se trata de una figura tan famosa en todo el mundo, surgen preguntas. ¿Le han tendido una trampa? No estoy sacando conclusiones de ese tipo, no lo sé. Sólo me pregunto sobre el momento y la forma en que se hizo”, dijo a la cadena BFMTV.