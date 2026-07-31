Platense vs Real España: Aceituno marca el primer gol del Apertura 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Y llegó el primero. El Real España de Jeaustin Campos no esperó demasiado para dar el golpe de autoridad en la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026. La ‘Máquina’ asumió el protagonismo ante el Platense y se atribuyó con autoridad el primer grito de gol del nuevo certamen centroamericano.

Los aurinegros impusieron su ritmo, tomando la iniciativa en el ataque en el marco de los ‘Escualos’. Los sampedranos avisaron en reiteradas ocasiones, por lo que el marcador estaba muy cerca de romperse a su favor.

La recompensa llegó en la media hora del encuentro. Gonzalo Ritacco envió un enorme centro con destino al área chica. La trayectoria del balón encontró a Marco Aceituno, quien contactó para mandar a guardar el esférico.