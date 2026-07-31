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Platense vs Real España: Aceituno marca el primer gol del Apertura 2026

El jugador del Real España abrió el marcador en el duelo ante Platense en la jornada 1 del torneo Apertura 2026.

San Pedro Sula, Honduras.

Y llegó el primero. El Real España de Jeaustin Campos no esperó demasiado para dar el golpe de autoridad en la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026. La ‘Máquina’ asumió el protagonismo ante el Platense y se atribuyó con autoridad el primer grito de gol del nuevo certamen centroamericano.

Los aurinegros impusieron su ritmo, tomando la iniciativa en el ataque en el marco de los ‘Escualos’. Los sampedranos avisaron en reiteradas ocasiones, por lo que el marcador estaba muy cerca de romperse a su favor.

La recompensa llegó en la media hora del encuentro. Gonzalo Ritacco envió un enorme centro con destino al área chica. La trayectoria del balón encontró a Marco Aceituno, quien contactó para mandar a guardar el esférico.

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El delantero logró ganar la posición en el salto, se elevó en el momento justo y le impregnó un sutil golpe. La pelota picó sobre el césped y terminó venciendo a Bonilla para firmar la primera anotación del torneo.

Más adelante, antes del descanso. Aceituno volvió a aparecer para los Aurinegros con un gran remate que se coló en el marco escualo para el 0-2 en el Estadio Morazán.

El delantero firmó un doblete en la primera parte del partido y un gran regreso con la Máquina tras haber jugado para el Choloma en el torneo anterior.

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Redacción La Prensa
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