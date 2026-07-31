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Marathón con noticias: informe sobre estado de Farioli y Aguilera tras su debut en Copa

El conjunto verdolaga recibe noticias tras el susto por las salidas de Brian Farioli y José Aguilera ante Herediano.

Marathón con noticias: informe sobre estado de Farioli y Aguilera tras su debut en Copa

Marathón debutó el pasado jueves en la Copa Centroamericana ante Herediano.
San Pedro Sula, Honduras.

Buenas noticias para el cuerpo técnico de Marathón y la afición luego de la preocupación que dejaron las salidas de Brian Farioli y José Aguilera durante el compromiso frente a Herediano. Ambos futbolistas abandonaron el terreno de juego con molestias, siendo el caso del extranjero el que más encendió las alarmas al retirarse en camilla.

Sin embargo, tras las evaluaciones realizadas por el cuerpo médico al llegar al hotel de concentración luego del partido, se confirmó que ninguno de los dos jugadores sufrió una lesión que los aleje de las canchas.

Tanto Brian Farioli como 'Pajarito' Aguilera presentaron únicamente calambres producto de la deshidratación y del intenso esfuerzo físico realizado durante el encuentro ante el conjunto de Costa Rica por la Copa Centroamericana de Concacaf.

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La imagen de Farioli siendo trasladado en camilla generó especial preocupación debido a los problemas físicos que ha enfrentado en el pasado, pero el diagnóstico fue tranquilizador y ambos futbolistas se encuentran en buenas condiciones para continuar con la preparación del equipo.

Ahora, el plantel pone la mirada en su estreno en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, cuando reciba al nuevo inquilino de la máxima categoría, Atlético Independiente, este lunes 3 de agosto a las 7:00 de la noche, con la expectativa de comenzar el campeonato con el pie derecho y con dos de sus piezas disponibles para el compromiso.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

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