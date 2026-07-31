Marathón con noticias: informe sobre estado de Farioli y Aguilera tras su debut en Copa

San Pedro Sula, Honduras.

Buenas noticias para el cuerpo técnico de Marathón y la afición luego de la preocupación que dejaron las salidas de Brian Farioli y José Aguilera durante el compromiso frente a Herediano. Ambos futbolistas abandonaron el terreno de juego con molestias, siendo el caso del extranjero el que más encendió las alarmas al retirarse en camilla.

Sin embargo, tras las evaluaciones realizadas por el cuerpo médico al llegar al hotel de concentración luego del partido, se confirmó que ninguno de los dos jugadores sufrió una lesión que los aleje de las canchas.

Tanto Brian Farioli como 'Pajarito' Aguilera presentaron únicamente calambres producto de la deshidratación y del intenso esfuerzo físico realizado durante el encuentro ante el conjunto de Costa Rica por la Copa Centroamericana de Concacaf.