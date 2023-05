Guardiola explota contra Haaland por ceder un penal a Gündogan

Todo habría sido diferente si İlkay Gündogan no hubiera fallado ese penal en la segunda parte con 2-0 en el marcador.

Pep Guardiola no terminó nada satisfecho con su equipo a pesar de la victoria del Manchester City contra el Leeds United (2-1), con lo que aumenta su ventaja provisional a cuatro puntos sobre el Arsenal, segundo clasificado, este sábado en la 35ª jornada de Premier League.

Esto provocó el enfado de Guardiola, pues el tirador habitual de los penales en el Manchester City es Erling Haaland, pero el noruego cedió el lanzamiento a su compañero ante la posibilidad de que anotara un triplete.

En cuanto el disparo de Gündogan se estrelló con el poste, el entrenador catalán salió muy molesto de su banquillo para gritarle al noruego.

Guardiola señaló varias veces al delantero escandinavo diciendo: “¡You have to take it!” (“¡Tienes que tirarlo tú!”).

El City acabó sufriendo en los últimos minutos, pero pudo sumar la victoria. Pese a ese susto en la recta final del encuentro, el City tiene ya cuatro puntos de ventaja sobre el Arsenal.