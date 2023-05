“Haaland me pide que no salga de fiesta y le digo que se calle”

El futbolista británico llenó de elogios al atacante noruego y explicó que “es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está diez horas de tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es. Te juro que yo no podría ser así. Tenemos una gran amistad”.

En su análisis, el hombre de la selección inglesa afirmó que “la razón por la que estoy jugando bien es porque me siento en forma, confiado, bien conmigo mismo y como si estuviera en casa aquí. Pero todavía me encanta tomar una copa de vez en cuando y salir con mis amigos. Eso es normal”.

Grealish habló sobre sus salidas nocturnas y contó el pedido que le hizo Haaland para que deje de ir de fiesta. “Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’ y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo. Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí y mentir y decir que no salgo. Me encanta ir a los clubs de los 80 y relajarme en el bar. Por eso en verano me voy a comprar una peluca”.

No obstante, explicó que “ahora me cuido más. En los viejos tiempos tomaba un trago y pensaba que tenía esta capa invisible donde nadie podía verme. Ahora solo tengo gente que me cuida y voy a lugares más secretos. De hecho, me he portado muy bien estos últimos meses. No he salido mucho y me dije a mí mismo que no lo haría hasta que tuviera una o dos medallas alrededor del cuello”.

LOS CONSEJOS DE GUARDIOLA

En cuanto a Guardiola, comentó que “todo el mundo ve a Pep como un entrenador de tiki-taka, pero antes del partido del Bayern de Múnich me dijo: ‘¿Sabes lo que es tener pelotas? Se trata de ser el que se queda con el balón’. Siento que el entrenador realmente confía en mí. Contra el Fulham no tuve mi mejor partido, pero Pep siguió, confiando en mí. Me decía: Jack, agarra el balón, quédatelo, gana faltas’. Así que te vas a casa y te sientes feliz”.

El inglés recuerda sus primeros días en el equipo de Guardiola, una época en la que todo le sorprendía. “Estaba un poco asombrado, un poco tímido en el campo. La gente gritaba: ‘¡Jack, pasa!’. Y yo me decía a mí mismo: ‘Maldita sea, es De Bruyne, será mejor que se lo pase’. ¿Sabes lo que quiero decir? Él había sido mi ídolo”.

LA ELIMINACIÓN ANTE REAL MADRID

Finalmente, se refirió a la dolorosa caída ante los blancos el año pasado. “Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal recibe y centra. Yo estiré las piernas, pero no me sentía en forma para poder taponar el centro. Marcaron y sabemos lo que pasó. Estaba devastado, deprimido”, recuerda el oriundo de Birmingham.

“Ahora estamos exactamente en la misma posición que el año pasado. El Real Madrid otra vez. A tres partidos de ganar la Champions League. Todo lo que puedo decir es que nunca había tenido tanta confianza en mis compañeros y en mí mismo antes de un partido como antes de ir al Bernabéu la semana que viene”, finaliza.