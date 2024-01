Troglio le responde al presidente de Olancho y, ¿cuándo debutaría Nájar?

Valoraciones del empate de Marathón sobre la hora

Es un sabor amargo porque fue en el último minuto, pero el resultado es justo por lo que se hizo en el trámite del partido y hubo una media hora muy buena nuestra en el primer tiempo. Después hubo infracciones y en la llegada hicimos gol. En el segundo tiempo hubo situaciones en ambos lados y llegó el empate, nos cuesta la última jugada, nosotros no estamos bien, no estamos en la condición que queremos, pero en líneas generales me voy satisfecho, seguimos en el camino que queremos, no va a ser fácil este torneo.

¿Por qué los cambios de Michaell Chirinos y Jonathan Paz?

Tenían amarillas, y en una jugada en el final del primer tiempo, Arriaga lo choca y se tira, la sensación de todos los que gritaban al árbitro era por falta. Los jugadores todavía no están al 100, Chirinos no está al 100. Después, los otros cambios fueron por cansancio, quisimos cerrar el partido, tuvimos la desgracia de que Jamir Maldonado se lesionó, estábamos con uno menos, creo que el resultado es fijo más allá de lo que pasó en la cancha.

Siempre mantiene la filosofía de que en cuatro o cinco juegos se verá otro Olimpia

Los que juegan la final siempre se verán perjudicados, es bueno llegar a la final y salir campeón. Te toca jugar una final como le pasó a Motagua, ellos están como nosotros. Terminaste de jugar, el 22 o 23 te fuiste a tu casa con toda la fiesta encima. Igual, todos los jugadores estaban en descanso, esto es así, es anormal en la organización, el campeonato tenía que arrancar hoy, no hace una semana. Me preguntaron por Andy Nájar, tampoco va está volando en una semana, empezamos el 9 de enero a intensificar los entrenamientos, va a costar, podemos haber ganado, se notó que nos faltó de punch de final, es parte del cansancio, en cada partido te van a jugar a muerte, tampoco me gusta solo tener dos puntos.

Pases imprecisos, errores en el mediocampo, ¿todo el mundo los quiere ver derrotados, qué pasa con el león?

Saben que es imposible que el equipo esté bien por la pretemporada, partidos de Selección, los viajes, venir después de un partido de Selección, volver para algunos. Arboleda llegó el día 12, 15 días después jugó dos partidos, la tranquilidad la debemos transmitir todos. Si creemos que vamos a estar jugando como terminó el anterior campeonato. Jugamos ante un Génesis que llegó a semifinales y ante un Marathón que trajo 10 jugadores para reforzarse, es un partido, ellos empezaron 20 días antes, nos va a costar un poco, seguimos sin perder.

¿Ocupa otro delantero Olimpia?

Estamos bien. Vuelvo a repetir, estamos tratando de ajustarnos, los demás equipos traen 10 en un año, 10 en otro, hay que empezar a sacárselo encima. Antes tenías cuatro y ahora te quedas con dos de área, pero también podés jugar con Solano, Chirinos. Si me preguntas sería bueno tener otro delantero más, un arquero más, pero es la situación. Hace poco escuché decir al presidente de un club, que “Olimpia trae todos los jugadores”, somos el equipo número cinco por detrás de ese equipo que dijo que nosotros traemos a todos los jugadores. Es decir, ese club trajo dos jugadores más que nosotros en un año y medio que nosotros en cinco años. En un año y medio en primera trajo dos jugadores más, estamos quinto o sexto, ¿los conocen?, ¿quiénes fueron? ¿Alexy Vega dónde está? ¿El Chino? Nosotros trajimos a Nájar, repatriamos a Orellana, a García, Chirinos que es nuestro.