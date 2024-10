Pedro Troglio reveló sorpresa que se llevó en el clásico y habla de Chirinos

Además, el estratega argentino y que está en la búsqueda del pentacampeonato, resaltó que el torneo de la Liga Nacional de Honduras ha crecido, no se debe menospreciar porque no hay clubes catrachos compitiendo por el título de la Copa Centroamericana 2024.

Valoraciones y jugadores convocados a la H

“Contento, se lo han ganado la convocatoria. Me parece que fue un partido muy trabado, plagado de errores, de muchas imprecisiones, raro para dos equipos que juegan muy bien y en una cancha muy buena. Hubo muy pocas llegadas de cada uno, intenso, el empate me parece justo”.

Corta la racha de triunfos

“Empatar no es perder, hemos ganado un punto con respecto al segundo, depende cómo queremos ver el panorama. Vinimos a jugar a una cancha complicado frente a un rival duro. Logramos un empate que hacer recortar la diferencia con el segundo, claro, queríamos ganar, pero el rival juega y te puede complicar. Cuando no se puede ganar hay que tratar de no perder. Faltan siete fechas más, estamos a seis del puntero que tiene que venir a nuestra casa y a uno del segundo, que lo enfrentamos dentro de 15 días, todo es posible”.

Menos manejo de pelota

“El rival dejó de jugar como lo venía haciendo, hoy puso dos contenciones. Eso marca un respeto hacia Olimpia, venían jugando con Castillo al lado de Chávez. Viene como visitante y encuentras al equipo local defendiendo con mucha gente, no es fácil. Se notó que los jugadores quedaron ahogados, en líneas generales nos equivocamos mucho”.