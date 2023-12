Pedro Troglio habla sobre la final con Motagua y rivalidad con Diego

Valoraciones del triunfo ante Génesis y el boleto a la final

Contento por volver a jugar una final. La verdad que hemos encontrado un equipo que nos dio mucha batalla, felicité al Chino y a toda la gente que armó el plantel, porque es un rival muy digno que ha cambiado la manera de jugar y nos hemos encontrado con una realidad distinta, su gente es muy preparada, sumado a los buenos jugadores que tiene, que son jugadores que en su mayoría han jugado en equipos grandes.

Estamos contentos, cerramos ganando los dos partidos, podríamos haber concretado una vez más. Hoy el partido fue bueno, pero por tramos bastante impreciso. A veces este equipo me hace pensar que no juega bien. Al contrario, juega bien. Recién me escribió mi hijo y me dijo “qué partidazo jugaron”. Yo no me había ido tan feliz. A lo mejor no estoy viendo la realidad: ganamos los dos partidos de semifinales y estamos en la final.

Ingrediente especial de ser invictos, se viene Motagua en la gran final contra Diego Vázquez, ¿cómo visualiza la final?

Como siempre digo, a veces cuando le digo a los muchachos en la charla, muchachos, si no somos nosotros, son ellos y no estoy equivocado. En el sentido que lo daban por terminado porque habían salido tercero y terminan estando en una final con autoridad ganando y pasando en el Yankel. Para mí es un partido durísimo, más allá que me haya tocado ganar las finales que jugué, no es eterno todo. Yo siempre respeté al rival y será una final durísima con Motagua.

No recuerdo algún partido fácil. Capaz te dicen, el día que le ganamos 4-0. No, iban 60 minutos e íbamos 0-0, no los pasas por arribar. Son dos finales cerradas y durísimas. Ganará aquel que se equivoque menos, por eso tenemos que preparar la semana, los 15 días y equivocarnos lo menos posible porque vamos a enfrentar a un rival del que dije yo: o son ellos o nosotros.