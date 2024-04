Troglio aclara altercado en Olancho y la caída del invicto de Olimpia

Entonces, es importante este partido, pero también el futuro de los jugadores, así que es factible que algunos entren en el segundo tiempo y haya algún recambio, tampoco tan excesivo, pero no cambia nada, es simplemente un partido que se perdió, dentro de líneas generales, como le dije a los jugadores, prefiero perder un partido de esta manera y no que me dominen todo el partido y me ganen, pues fue un juego donde tomamos la iniciativa y merecimos más. Como lo dije en la conferencia tras el partido, la victoria es para qué hace el gol y no para el que merecen, así que está bien que nos hayan ganado.

Expresé algo que a lo mejor no debía meterme porque no soy del país y si toda la vida jugaron en una cancha así está bien que lo sigan haciendo, pero no lo digo con maldad sino con afán que se mejore, pero a lo mejor no me conviene meterme en eso porque no soy hondureño, después dicen que lloro y pongo excusas.

Me como todos los tapados olanchanos que me encantan, el queso olanchano, la ruta que se hace por allá es fantástica, los paisajes... solo dije lo de la cancha, y hemos ganado casi siempre allí, fue la primera vez que perdemos. A lo mejor estoy equivocado porque yo no tengo que opinar, si siempre han jugado así, que lo sigan haciendo.

Recuperan jugadores importantes para enfrentar a Marathón

Sí, recuperamos a Edwin (Rodríguez) tras haber utilizado la apelación, nos queda una por usar. También a Yustin (Arboleda), Mango (Sánchez), a Nájar todavía no, lo esperaremos hasta el fin de semana. La idea es ver qué jugadores han terminado más exigidos y tampoco arriesgarse, ya que jugaremos en una cancha dura, a las 3 de la tarde, con el calor... pienso un poco más allá, si bien esta parte es importante, la más importante es en un mes cuando termina el torneo y allí no quiero perder jugadores.

Es antipático porque cuando lo hemos discutido en otras ocasiones me dicen que ‘estás en Honduras, no en Argentina’. Yo solo me meto en el fútbol, siempre he manifestado sobre las canchas hasta ganando, el estadio de Potros es muy lindo, meten bastante gente, pero el tema es que hay que mejorar las canchas y entre mejor estén, mejores partidos habrán. Luego el hombre (periodista con el que discutió) me quiere tocar al pueblo olanchano, cómo yo me voy a meter con ellos si estoy hablando de fútbol... entonces me toca de esa manera, me quiere hacer quedar mal y por eso reacciono así, ustedes me conocen, no soy un jodido, pero tampoco soy muy tranquilo.

Esto no es la primera vez que me pasa, me pasó en Perú, Paraguay y en Italia, uno se empieza a sentir de allí, yo en Italia jugué 10 años y piensas que estás en tu país y a veces te devuelven a la realidad, yo llevo en Honduras cinco años y pienso que tengo voz y voto cuando no, solo pido lo que he vivido en otros lugares que son estructura y buen fútbol.

Con todo el respeto, y lo vuelvo a decir, la cancha del día domingo debe ser la peor del fútbol hondureño, pusieron un recital y la destruyeron, no sé por qué... Dicen que van a armar la grama como el Nacional, qué bueno, el fútbol se mejora en buenas las canchas. Y te digo más, habría que mejorar las canchas del fútbol menor, porque la técnica se mejora en formativas...

¿Cree que si no se gana ante Marathón se complicará el ambiente en el equipo y con la afición?

Me van a odiar si no ganamos ante Marathón (risas). No sé cuál es el aguante de la gente, si es un partido o dos, igual siempre hay de todo, sinceramente lo que digan de mí no me interesa, no me creo los elogios y tampoco las broncas. Puede ser que ganamos y saquemos cinco puntos de distancia, o que empatamos y nos pongamos a tres, o perdamos y definir todo en las últimas dos fechas, pero todo eso no sirve si no ganamos en mayo, que allí es lo más importante. A mi no me preocupa eso, si no salgo campeón el 26 de mayo sí me preocuparía.