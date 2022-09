Pedro Báez: “Anotar fue una descarga, pero ayudaba al club de otra forma”

Sabemos que será un partido superimportante para nosotros porque no podemos perder el paso. Motagua va primero en la tabla, está muy bien, y nosotros lo estamos haciendo bien en el ámbito internacional; pero no queremos perder el paso en el torneo local.

¿Qué es lo que más cuesta de llevar estos dos torneos?

Pienso que es más por el cambio de jugadores. Porque hay momentos que el profe cambia, un jugador no se complementa con uno, el otro con otro, y más por eso; pero se está trabajando bien y nos estamos conociendo más con los compañeros.

Pedro, anotaste en el último partido... ¿fue como una descarga?

Sí, la verdad que para mí fue muy importante. Como he dicho, antes no hacía los goles, pero ayudaba al equipo, de forma diferente, no con goles. Pero ahora que se me dio estoy muy contento, me sirve para tomar más confianza.

Tenés características de que colaborás mucho con el juego asociativo, pero se te había negado el gol...

Sí, exactamente. A mí también me encanta dar para que metan goles, no solo meter goles. Creo que eso lo habrán notado muchos, ya sea fanáticos o no fanáticos del equipo, y también lo notó el profe. Obviamente cuando se da el gol uno juega más suelto, con más confianza y más tranquilo, ahora se está viendo en la cancha.

La falta de confianza es complicada para el delantero. ¿Era lo que te sucedía?

Sí, porque no se me daban los goles, tenía para hacerlas, pero no se me daban. Pero trataba de hacer lo máximo posible en la cancha para ayudar al equipo, que gane, porque es lo más importante siempre. Ahora sí, agarré más confianza, mis compañeros siempre estuvieron a mi lado, el profe siempre hablándome y eso me ha servido importante.