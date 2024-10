Pedrinho se confiesa: El jugador hondureño que lo “quiso macanear” y el accidente en Honduras

Siendo sincero ¿Qué equipo se ganó tu corazón en Honduras?

Real España me dio la oportunidad y fue ahí donde gané mi primer título en Honduras en 2003, luego tuve que salir e irme a Motagua, ahí conseguí campeonatos muy importantes para la historia de Motagua. Podría decir que mi corazón está 50 y 50 porque siempre me trataron bien y esto es así cuando juegas bien te van a tratar bien cuando juegas mal te tratarán mal.

Ya has dicho anteriormente como llegaste a Honduras por Luciano Emilio, pero ¿qué anécdota no olvidas de tu llegada?

La que me da risa es que cuando llegué a Honduras me decían paquete y yo no sabía que era paquete. Yo en los primeros meses cuando me puse la camisa de Real España era el paquete o el paquetón y yo no conocía la palabra, yo le preguntaba a Luciano Emilio que qué era paquete, que si era bueno o malo y él nunca me decía. Para mi todo estaba bien.

Al final me di cuenta que era malo porque yo miraba la cara de la gente cuando me decían así y me gritaban regrésate a Brasil y después cuando comencé a jugar bien le reclamé a Luciano porque no me quiso decir y me dijo que era porque o me iba a enojar y me iba querer regresar.