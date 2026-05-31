Panamá se equivocó y Vinicius aprovechó: golazo de crack al primer minuto y Brasil sonríe

Río de Janeiro, Brasil.

Un minuto se tardó Vinicius en mostrarse en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con un golazo para abrir el marcador 1-0 a favor de Brasil contra la Selección de Panamá en partido amistoso previo al Mundial United 2026.

Fallo garrafal de la selección canalera, perdiendo el balón en su campo. Casemiro bloqueó el pase que quería hacer Édgar Barcenas y el balón le cayó a Vinicius.

El delantero del Real Madrid encaró de cara a la portería de los centroamericanos, hizo un par de amagues y desde afuera del área soltó un bombazo de derecha que sorprendió al portero panameño Orlando Mosquera.