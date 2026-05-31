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Panamá se equivocó y Vinicius aprovechó: golazo de crack al primer minuto y Brasil sonríe

Vinicius se despachó con un golazo en el amistoso de Brasil contra Panamá previo al Mundial 2026.

Panamá se equivocó y Vinicius aprovechó: golazo de crack al primer minuto y Brasil sonríe

Vinicius marcó un golazo para poner en ventaja a Brasil contra Panamá en partido amistoso.
Río de Janeiro, Brasil.

Un minuto se tardó Vinicius en mostrarse en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con un golazo para abrir el marcador 1-0 a favor de Brasil contra la Selección de Panamá en partido amistoso previo al Mundial United 2026.

Fallo garrafal de la selección canalera, perdiendo el balón en su campo. Casemiro bloqueó el pase que quería hacer Édgar Barcenas y el balón le cayó a Vinicius.

El delantero del Real Madrid encaró de cara a la portería de los centroamericanos, hizo un par de amagues y desde afuera del área soltó un bombazo de derecha que sorprendió al portero panameño Orlando Mosquera.

Apenas se cumplía el primer minuto de juego y el golazo de Vinicius levantó a los presentes en el mítico Maracaná, donde la Seleçao se despide de su afición antes de poner rumbo a la Copa del Mundo con la incógnita sobre el estado físico de Neymar.

Panamá no se ha cruzado de brazos y ha conseguido empatar el marcador con un gol de tiro libre de Michael Murillo, cobró la falta directa y con tan buena fortuna que la pelota se desvió en Matheus Cunha en la barrera, descolocando a Alisson Becker y firmando el empate.

Brasil esté en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, mientras Panamá quedó encuadrado en el L con Inglaterra, Croacia y Ghana.

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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