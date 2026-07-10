Giro inesperado en Panamá con el futuro de su entrenador Thomas Christiansen

Ciudad de Panamá, Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) puso en marcha oficialmente un nuevo ciclo rumbo al próximo Mundial con un mensaje contundente: el proyecto deportivo debe prevalecer por encima de cualquier cambio en la dirigencia. La institución dejó claro que la prioridad será mantener la estabilidad y la continuidad del trabajo realizado en los últimos años, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento de la selección nacional y consolidar un proceso competitivo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Tras el vencimiento del contrato del seleccionador Thomas Christiansen el pasado 30 de junio, la dirigencia confirmó que trabaja en la contratación del próximo entrenador de la selección absoluta, aunque dejó establecido que la continuidad del estratega europeo dependerá de la decisión que adopte la nueva junta directiva que será elegida en diciembre. El presidente de la FPF, Manuel Arias, explicó este viernes en conferencia de prensa que esa condición forma parte del proceso de transición institucional que vive el organismo y aseguró que no representa un impedimento para negociar con el entrenador hispano-danés, cuyo contrato, al igual que el de sus asistentes Javi Sánchez Jara y Cristian Beguer, expiró el pasado 30 de junio. En ese sentido, el dirigente sostuvo que "cualquier persona que sea contratada tiene que entender que debe existir la oportunidad para que el nuevo comité ejecutivo ratifique o dé salida al cuerpo técnico que se contrate". La condición añade un elemento de incertidumbre a la negociación con Christiansen, quien dirige a Panamá desde 2020 y ha encabezado uno de los procesos más exitosos del fútbol panameño en los últimos años. "Para nosotros Thomas Christiansen es una opción importante. Yo me imagino que si él está conversando con nosotros es porque nosotros somos una opción también para él", comentó Arias.

El presidente de la FPF afirmó que la federación hará "todos los esfuerzos posibles" para alcanzar un acuerdo y adelantó que espera definir la situación "entre mediados y finales de agosto", ya sea mediante la renovación de Christiansen o con la contratación de un nuevo técnico. Asimismo, precisó que Christiansen no ha comunicado a la federación si ha recibido propuestas de otros equipos o selecciones, pero que está en libertad de hacerlo, así como la FPF tiene las de ver otras opciones. Más allá del nombre del entrenador, Arias aseguró que "nosotros queremos continuar con ese modelo deportivo. Incluye la metodología de trabajo, las formas de jugar y todo lo que ello conlleva".

En la misma comparecencia, el integrante de la comisión técnica de la FPF, Jaime Penedo, afirmó que existe conformidad con el trabajo realizado por Christiansen, aunque que "también hemos hecho recomendaciones de que hay que hacer ciertos ajustes".