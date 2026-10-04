Países Bajos y Xavi vuelven a ganar: Avisan en la UEFA Nations League

Países Bajos.

Países Bajos consiguió este domingo una importante victoria por 2-1 sobre Serbia en el Philips Stadion de Eindhoven, en la cuarta jornada de la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Xavi Hernández volvió a sumar tres puntos y cerró esta fecha internacional con un balance positivo, al mantenerse invicto en sus cuatro partidos al frente de la selección neerlandesa. La selección neerlandesa se quedó con una victoria que le permite continuar en una posición favorable dentro del Grupo A2. El equipo de Xavi llegó a 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, mientras que Serbia permanece sin unidades después de cuatro derrotas consecutivas.

Con este triunfo, Xavi cierra su primera ventana internacional como seleccionador de Países Bajos con dos victorias y dos empates, manteniendo al equipo invicto y con posibilidades intactas de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el rendimiento también dejó algunas dudas, especialmente por los momentos de desconexión defensiva y la dificultad para mantener el control durante los 90 minutos.

Países Bajos todavía tiene margen para mejorar, pero el balance de Xavi hasta ahora es positivo. El técnico español consiguió mantener a su selección en la pelea por los primeros lugares y, sobre todo, encontró nuevamente la fórmula para ganar un partido que por momentos se le complicó más de lo esperado. En el Grupo A2, Países Bajos y Grecia aparecen en la parte alta con 8 puntos, mientras Alemania suma 5 y Serbia continúa sin puntuar. Las dos primeras selecciones avanzarán a los cuartos de final, por lo que las últimas jornadas serán determinantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LOS GOLES

Serbia, que contaba por derrotas sus tres duelos, supo aprovechar las debilidades de Países Bajos. Esas desconexiones, especialmente visibles durante la primera parte, generaron muchos problemas al combinado 'oranje', que pasó de la felicidad por concretar su dominio con un tanto de Koopmeiners a la media hora al agobio tras el empate casi inmediato de Cvetkovic y el dominio serbio hasta el descanso. Países Bajos dominó sin alardes, pero con eficacia. Anuló con el balón a Serbia y, aunque apenas generó peligro más allá de un disparo de Lang al lateral de la red, culminó su mejor tramo con el tanto de Koopmeiners: falta escorada en la banda derecha, zurdazo del medio del Juventus, paseo del balón entre una maraña de piernas y gol.

Ahí se acabó la lógica neerlandesa, porque Serbia resucitó de repente con Tadic a los mandos. El veterano capitán balcánico comenzó a repartir juego y resultó decisivo en el empate. Inició la jugada con un pase filtrado hacia Terzic, que centró con precisión a la cabeza de Cvetkovic. Con un gran escorzo, el joven delantero del Anderlecht, de 19 años, batió a Verbruggen. Y en ese instante, cuando restaba media hora para el final, Serbia se apagó. Sin aire y sacudida por otra serie de cambios acertados de Xavi (Zechiël, Zirkzee, Hato y Van Bommel), terminó por ceder. Países Bajos tomó el control absoluto, agarró el balón y no volvió a soltarlo hasta coronar su dominio con una jugada de fútbol total.

Entre el minuto 69 y 45 segundos y el 71, en un tramo de apenas un minuto y un cuarto, enlazó hasta 30 pases consecutivos sin que su rival olisqueara la pelota. La jugada, amasada desde la paciencia y la búsqueda de espacios, terminó con un envío de Dumfries desde la derecha hacia el costado contrario. Reijnders alcanzó el balón junto a la línea de fondo y lo puso en el corazón del área, donde Zirkzee remató a placer. Golazo y tres puntos. Xavi sonrió después de una jugada espectacular que habría firmado el mejor Barcelona, aquel que dirigió desde el centro del campo durante su etapa como futbolista. Pero aún quedaba un momento de sufrimiento más en forma de disparo de Nemanja Gudelj que salvó Verbruggen en el tiempo añadido. LOS DATOS DE SOFASCORE SOBRE EL PAÍSES BAJOS VS GRECIA

FICHA TÉCNICA: