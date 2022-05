Orinson Amaya, presidente del Marathón, reveló las razones por las que el club verde accedió a jugar este miércoles la semifinal de ida ante Real España y no el jueves como en un principio tenían estipulado.

El máximo dirigente del equipo verdolaga confesó que hubo reunión con directivos del cuadro aurinegro y aclaró que al final tomaron la decisión para evitar darle más larga al asunto sobre la fecha del primer juego.

“Nos reunimos con Elías Burbara, Mateo, Roque Pascua y Rolin Peña para llegar a un acuerdo. Ellos traían sus propuesta y nosotros la nuestra, decidimos jugar el miércoles porque creo que jugar que jugar jueves y sábado no era lo recomendable”, comenzó diciendo Amaya en el programa Minuto 90.

Y añadió: “En su momento querían jugar miércoles y domingo, pero al final decidimos jugar el miércoles y ellos el sábado. “

Orinson señaló que tras determinar la fecha de la ida ahora solo están a la espera de que ruede la pelota este miércoles a las 7:06pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

“Esto es parte de negociar y jugar afuera de la cancha. Son situaciones que tienen que darse, no nos obligaron y decidimos jugar el miércoles por situaciones que sabemos. Estamos bien, con deseos que ya comience el partido, al final fue lo mejor y estamos concentrados. No hay presión como otros juegos, ante la UPN me sentía más ansioso, ahorita estamos tranquilos y sabemos lo que tenemos, los muchachos están en un momento importante para ellos y saben que están a dos partidos de llegar a una final”.

Otras palabras de Orinson Amaya

Optimismo

“Es una decisión que se ha tomado. La barra del equipo rival no puede ingresar por cuestión de seguridad, unos 15 mil marathones pueden llegar y alentar a los muchachos, será un buen partido.”

Favorito

“El Real España es el favorito porque quedaron en primer lugar, nosotros venimos bien clasificamos y los muchachos están bien, llegamos en esa etapa en donde el equipo va en ascenso y hemos recuperado jugadores que se han estado lesionado, eso le da mejores opciones al profesor Manuel Keosseián ante un equipo más sólido.”

Reglamento

“Debería de reglamentarse que el que quede en primero lugar defina la fecha y horario del juego pero no está reglamentado. Estábamos en nuestro derecho, pero al final es darle demasiado vuelta al final decidimos el miércoles y sábado, gracias a Dios tenemos recuperados a los muchachos y entre más rápido se sale de esto es mejor.”

Presión

“La mayoría de marathones que son muchos están contentos y optimistas por el cierre del equipo, la actitud del grupo. Están con deseos de lograr el título y vamos paso a paso, vamos a intentar clasificar a la final y estamos contentos, nos liberamos de la presión que estuvimos a cinco minutos de quedarnos afuera de la liguilla, Marathón tiene jugadores que han sido campeones, de experiencia, mientras se tenga la posibilidad no me cabe duda que la vamos a pelearla.”

Premios

“De hecho el día de ayer estuve en el complejo cancelando el premio por haber clasificado a semifinales. Nos caracteriza que lo que prometemos lo cumplimos, se les dio el premio por avanzar y como lo habíamos establecido cada etapa tiene su premio. Si pasamos de semifinales tienen un buen premio que nunca se había dado en la historia del Marathón, estamos haciendo un esfuerzo y creemos que podemos lograrlo.”

Contrato de los extranjeros del equipo

“Los cuatro muchachos tienen contrato con el equipo y hemos estado hablando con ellos. Tienen una buena relación conmigo y están contentos en la ciudad, creo que no tendremos problemas si le extendemos el contrato a cada uno de ellos, vamos por buen camino.”

Llave

“Siempre jugar un clásico es motivante y no digamos una instancia como la semifinal, pero con cualquier equipo la jugaríamos de la misma manera. Una vez estando acá la vamos a pelear, creo que Marathón va a pasar esta llave y estoy más que convencido, todo lo que uno percibe en el camerino, en la actitud del jugador y Dios nos va a bendecir con el campeonato.”

Manuel Keosseián

“Estamos convencidos de la capacidad de Manolo. Es un técnico ganador, aparte es de la casa que tiene sentimientos por el equipo y acertamos en haberlo traído. Siempre que se dan cambios cuesta que el jugador se adapte, pero lleva más de un mes y eso le permite identificarse con los jugadores.”

Estadio si llegan a la Gran Final

“Quiero ir paso a paso y queremos disfrutar la semifinal. Tenemos como estadio ahorita el Olímpico primero por la manera en que se siente el jugador y el aficionado lo está pidiendo.”

Mensaje a marathones

“Hacerle la invitación a toda esa afición noble que necesitamos el apoyo. De hecho podemos llenar el estadio Olímpico y ya lo hicimos en una final con Motagua que se suspendió por lluvia. Marathón tiene una gran afición y lo van a demostrar, los precios son accesibles. Vamos a estar desde las 2:00pm con la logística del evento.”

Arbitraje de Selvin Brown

“Es un árbitro que le tengo confianza y tiene mucha personalidad, va en ascenso y está comprometido con su trabajo. Me da la tranquilidad que tendremos un buen arbitraje, me parece con buen manejo de partido y creo que no será el protagonista.”