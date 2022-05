Los sueños se cumplen para los que luchan y no se rinden hasta conquistarlos. Danny Izaguirre es un hondureño que se formó en las reservas del Olimpia; y pese a no destacar, eso no le cortó su camino para buscar el éxito en este deporte, pues fue fichado por el Pittsburgh Riverhounds Soccer Club de la segunda división de Estados Unidos.

Oriundo de Cané, La Paz, desde donde tuvo que viajar para cumplir su anhelo, estuvo bajo el mando de Óscar el “Cocli” Salgado y Dani Turcios, quienes dejaron su huella en su preparación.

“A mí me mandaron al primer equipo de la segunda división que fue el Valle FC de Nacaome, donde jugué una temporada, luego regresé a Olimpia y fui al Valencia, donde les ayudé a salvar la categoría contra el San Ignacio de donde es Donis Escober”, comienza contando.

Tras esta experiencia en la Liga de Ascenso, el deseo de querer escalar fue mayor para este futbolista, quien luego encontró la oportunidad de salir al extranjero.

Su viaje por el fútbol lo llevó a hacer una prueba en el Cafetaleros de Tapachula, y pasó por clubes guatemaltecos Petapa y Jocotán, sin embargo, su futuro dio el giro que esperaba.