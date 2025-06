Orinson Amaya habla de Lavallén y los fichajes que pretende Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Están satisfechos con la decisión: "con la llegada del profe... Dejó buena impresión con Olimpia por su despliegue de fútbol, él tiene conocimiento de la base que tiene Marathón. Me llena de alegría saber cuando un técnico pregunta por las condiciones que un equipo le da de trabajo, nosotros le damos dos canchas y un hotel, es un plus que el técnico valora".

Orinson Amaya es claro que manejar una institución en primera división no es fácil: "yo no tengo una maquinita de hacer dinero, yo trato siempre de dar lo mejor de uno, con aportaciones y capital propio para mantener el equipo. No solamente es de querer contratar, es de saber si quiere venir y es una labor bien difícil el armado del equipo. Dejarlo claro, que las contrataciones no solo vienen del presidente o de Mario Berríos, sino en trabajo con el cuerpo técnico".

Amaya tiene claro que hay presión por el centenario, pero: "no necesariamente porque cumplimos 100 años buscamos ser campeones. Vamos a tratar de formar el equipo, no podemos renunciar a buscar el objetivo. Se ha creado una presión que sí o sí se tiene que quedar campeón en el centenario. El profe Pablo viene a competir a ser campeón, hay que valorar otras cosas. Sería muy lindo ser campeón en el centenario, yo en lo personal quiero darle las herramientas al técnico".

En el estadio Yankel Rosenthal se han dado muchos problemas, aficionados insultan de lleno a los jugadores, directivos y cuerpo técnico.

"Es un tema que no solo pasa en Marathón, están sobrepasando el fanatismo. Mi mayor esfuerzo es por ser campeón, a veces no se dan las cosas y hay equipos superiores en plantel y económicamente, uno da el esfuerzo hasta donde puede. Nosotros siempre vamos a buscar el objetivo y a los aficionados que lleguen a crear caos, no podemos permitir tanto insulto y podemos brindar el derecho de admisión, si hacen algún relajo la seguridad podrá sacarlo".