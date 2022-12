Orinson Amaya revela graves problemas internos con Vieyra y Campana

”En la noche previa al juego realizaron una pequeña huelga para no jugar. Tras ello, Vieyra no quiso jugar y dijo que tenía problemas estomacales, lo cual era totalmente mentira, era falso”, añadió.

- Arremetió contra sus agentes -

A pesar del inconveniente, el presidente del Marathón reconoció que “Vieyra es un buen jugador, así como una buena persona, pero hasta él reconoció que habían tomado una mala decisión”.

Orinson dio a conocer que hace seis meses había acordado la renovación del volante, que siempre jugó en Primera División en el fútbol sudamericano, con su agente Lucas Fabro, a quien le dejó varios recados.

“Habíamos quedado en un acuerdo, estaba incrementando el 50 por ciente de su salario, lo cual me parece que es justo, y accedí a darle una comisión (a Fabro), pero ¿qué puedo esperar de un representante que en pleno torneo me estaba ofreciendo los jugadores del Olancho FC?”, arremetió Amaya, refiriéndose a los también argentinos Matías Quinteros (portero), Santiago Molina (defensor) y Agustín Auzmendi (delantero).

“Aquí tengo las conversaciones con él (Fabro). Hay que tener que cuidado con ese tipo de agentes, hacen daño al fútbol hondureño y empiezan a desestabilizar a los jugadores”, continuó.

Para cerrar, Orinson comentó que el agente de Vieyra lo ha ofrecido en “Olimpia, Motagua y en todos lados, lo cual no está mala, pero no deberían ser mala leche porque uno hace un esfuerzo para que levanten su nivel y después lo terminan pagando con ese tipo de situaciones, ofreciéndole en pleno torneo, lo cual no me parece justo”.

Diario LA PRENSA conoció que el Motagua ha iniciado conversaciones con el entorno de Lucas Campana. De igual manera, Olimpia confirmó que no están interesados en Vieyra, que si bien tenía lista su llegada al Real España, en los últimos días la operación se ha enfriado.

Orison Amaya confirmó que, además el portero argentino Carlos Franco, se sumarán tres extranjeros más para el Clausura 2023 que inicia el próximo 14 de enero.